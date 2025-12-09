Первый фигурант дела о поиске «экстремистских материалов» искал «Азов»*

09 декабря 2025, 16:15

Фото: iStock/Zolnierek

Первого в РФ фигуранта дела о поиске «экстремистских материалов» обвинили в том, что он загуглил изображения, связанные с батальоном «Азов»*. В полиции Каменска-Уральского сегодня официально внесли изменения в первоначальный протокол.







Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», 20-летний сотрудник медучреждения Сергей вновь посетил отдел полиции, где в его присутствии обновили приложение к материалам дела. Теперь утверждается, что 24 сентября он, находясь в автобусе, ввёл в Google запрос «азов бригада»* и открыл раздел с картинками, где содержатся изображение шеврона и символы, признанные экстремистскими в 2015 году решением суда. По версии полиции, таким образом молодой человек «осуществил заведомо ложный поиск экстремистских материалов».

Упоминание «РДК»* из первоначального документа исчезло, хотя ранее защита сообщала, что именно находка материалов о двух организациях стала поводом для дела. Адвокат фигуранта подчёркивает, что Сергей лишь поверхностно просмотрел изображения, не переходя на сайты и не взаимодействуя с контентом, однако это послужило основанием для обвинения. Рассмотрение дела назначено на 10 декабря у мирового судьи Каменска-Уральского.