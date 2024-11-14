Песков отказался комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов, предполагающий изъятие их средств в госбюджет по решению суда.
«Он только поступает. Потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические экспертизы правовые. Пока преждевременно что-то говорить о нашей позиции», — приводит Газета.ру слова Пескова.
А депутат Евгений Федоров заявил, что данный законопроект является полностью справедливым и оправданным.
«У нас официально иноагентов всего 800 человек. Понятно, что Нарышкин говорит о том, что в России работает и подготовлено по программам американцев более 80 тыс. человек. То есть те люди, которые проходили подготовку по специальным государственным программам департамента, должны быть опубликованы, они должны декларировать это, а уже Минюст решит, иностранные они агенты или в силу закона таковыми не являются», — добавил в беседе с Общественной Службы Новостей Федоров.Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России.
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