Путин рассказал, что для него самое главное

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность страны – это самое главное для него. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Своё выступление глава государства начал с безопасности России, отметив, что это самое главное для него.
XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Напомним, что межгосударственное объединение было создано в 2006 году. А 1 января 2024 года Россия приняла на себя председательство в БРИКС. По итогам прошедшего саммита статус партнёров объединения получили более десятка государств. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова