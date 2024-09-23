Песков: Слияние Wildberries и Russ не входит в компетенцию Кремля

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В компетенцию Кремля не входят такие бизнес-процессы, как слияние компаний Wildberries и Russ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это абсолютно, скажем так, деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях», — ответил Песков на вопрос СМИ о конфликте вокруг Wildberries и ее слиянием с компанией Russ.
Ранее Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук отказалась от фамилии мужа и вернула себе девичью. Теперь она снова официально Татьяна Ким.
«Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала создательница интернет-магазина.
18 сентября во время перестрелки у главного офиса компании в Москве погибли два охранника. 20 сентября следственные органы после допроса отпустили совладельца Wildberries Владислава Бакальчука. Версии супругов о том, как проходило объединение Wildberries и Russ не сходятся.
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Лия Мурадьян