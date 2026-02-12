Песков высказался о повышении тарифов ЖКХ
Повышение тарифов ЖКХ не должно происходить резко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о случаях, когда платежи увеличиваются в полтора-два раза.
Ранее юрист Дмитрий Коновалов пояснил, что собственник жилья вправе не оплачивать дополнительные услуги, если их включили в квитанцию без его согласия. Речь идет об охране, услугах консьержа, уборке придомовой территории или подъезда.
По его словам, обязанность платить за такие услуги появляется только после принятия решения общим собранием собственников с соблюдением процедуры. В частности, наличием кворума и необходимого большинства голосов.
Если порядок нарушили, то собственник, который не участвовал в собрании, может оспорить решение в суде.
Читайте также: