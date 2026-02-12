Песков высказался о повышении тарифов ЖКХ

12 февраля 2026, 13:47

Песков: Тарифы ЖКХ не должны резко повышаться

Фото: istockphoto/Diy13

Повышение тарифов ЖКХ не должно происходить резко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о случаях, когда платежи увеличиваются в полтора-два раза.