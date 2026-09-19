На выборах в Московской области работают около 1500 молодогвардейцев
В дни голосования в Подмосковье с 18 по 20 сентября активисты «Молодой Гвардии Единой России» заботятся о пожилых и маломобильных гражданах.
Им помогают добраться до участка и сориентироваться, а наблюдатели МГЕР обеспечивают общественный контроль за ходом голосования.
Всего на участках Подмосковья задействованы около 1500 молодогвардейцев. 100 человек – это председатели и члены участковых избирательных комиссий, 550 – наблюдатели. Для многих активистов эти выборы стали первым серьёзным опытом участия в избирательном процессе не только в качестве избирателей, но и в роли наблюдателей.
В Шатуре активисты МГЕР встречают пожилых жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья, помогают сориентироваться на месте и добраться до кабин для голосования.
«Кому-то нужно подсказать, где находится его участок, кому-то помочь подняться по ступенькам. Это та самая забота, которая делает выборы доступными для каждого. Мы видим, что люди это ценят. Они подходят, благодарят, улыбаются. Значит, мы делаем нужное дело», – сказал муниципальный депутат, руководитель отделения «Молодой Гвардии» Шатуры Александр Гуреев.
В Жуковском впервые участвуют в выборах активисты МГЕР Ева Тютерева и Тимофей Бублик. Они не только голосуют, но и работают наблюдателями.
«Для меня это очень ответственный день. Я впервые голосую и одновременно слежу, чтобы всё прошло честно. Когда ты сам участвуешь в процессе, начинаешь по-другому относиться к выборам. Это не просто галочка в бюллетене, а реальная возможность влиять на будущее. И я рада, что могу быть полезной не только как избиратель, но и как наблюдатель», – отметила Тютерева.Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц подчеркнула, что работа молодогвардейцев на выборах – не разовая акция, а часть системной работы по развитию гражданской активности молодёжи.
«Наши ребята сегодня работают по всему Подмосковью. Кто-то помогает людям на участках, кто-то следит за прозрачностью процесса. Это большая ответственность, и я горжусь тем, как наши активисты справляются», – сказала Алумянц.В Московской области 18, 19 и 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В регионе открыты более 3900 участковых избирательных комиссий. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей, в том числе 4000 – от «Единой России» и «Молодой Гвардии». Ситуационный центр по наблюдению за выборами в Реутове, работает все три дня голосования, координируя работу наблюдателей на местах.