На выборах в Московской области работают около 1500 молодогвардейцев

19 сентября 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба отделения МГЕР в МО

В дни голосования в Подмосковье с 18 по 20 сентября активисты «Молодой Гвардии Единой России» заботятся о пожилых и маломобильных гражданах.





Им помогают добраться до участка и сориентироваться, а наблюдатели МГЕР обеспечивают общественный контроль за ходом голосования.



Всего на участках Подмосковья задействованы около 1500 молодогвардейцев. 100 человек – это председатели и члены участковых избирательных комиссий, 550 – наблюдатели. Для многих активистов эти выборы стали первым серьёзным опытом участия в избирательном процессе не только в качестве избирателей, но и в роли наблюдателей.



В Шатуре активисты МГЕР встречают пожилых жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья, помогают сориентироваться на месте и добраться до кабин для голосования.

«Кому-то нужно подсказать, где находится его участок, кому-то помочь подняться по ступенькам. Это та самая забота, которая делает выборы доступными для каждого. Мы видим, что люди это ценят. Они подходят, благодарят, улыбаются. Значит, мы делаем нужное дело», – сказал муниципальный депутат, руководитель отделения «Молодой Гвардии» Шатуры Александр Гуреев.

Фото: пресс-служба отделения МГЕР в МО

«Для меня это очень ответственный день. Я впервые голосую и одновременно слежу, чтобы всё прошло честно. Когда ты сам участвуешь в процессе, начинаешь по-другому относиться к выборам. Это не просто галочка в бюллетене, а реальная возможность влиять на будущее. И я рада, что могу быть полезной не только как избиратель, но и как наблюдатель», – отметила Тютерева.

«Наши ребята сегодня работают по всему Подмосковью. Кто-то помогает людям на участках, кто-то следит за прозрачностью процесса. Это большая ответственность, и я горжусь тем, как наши активисты справляются», – сказала Алумянц.