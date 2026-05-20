Петербурженка лишилась всех зубов после лечения в госклинике
Жительница Санкт-Петербурга лишилась всех зубов после лечения в государственной клинике. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru.
Женщина заявила, что врачи проигнорировали ее аллергию и не провели специальные тесты. По словам пациентки, для протезирования ей удалили нервы из здоровых зубов.
Петербурженка утверждает, что врач-ортопед без согласования изменил план лечения и начал массово обтачивать зубы. Затем он поставил ей противопоказанные металлические конструкции.
Теперь женщине приходится питаться только измельченной едой. Она подала иск в суд, однако в медучреждении не признают вину и пытаются добиться прекращения дела без выплаты компенсаций.
