Петербуржец украл букет для любимой и угодил под арест

31 октября 2026, 17:58

Жителя Петербурга арестовали за кражу букета для сожительницы

Фото: iStock/MaximFesenko

Жителя Санкт-Петербурга заключили под стражу за кражу букета из 30 цветов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.