Петербуржец украл букет для любимой и угодил под арест
Жителя Санкт-Петербурга заключили под стражу за кражу букета из 30 цветов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 28 октября около 14:28. Евгений Ф. вместе с подельником Александром Ш. похитил цветы «Mix-альстромерия-Perfection» общей стоимостью 7,5 тысячи рублей, после чего мужчины скрылись с места преступления.
Накануне петербуржца задержали, предъявили ему обвинение в краже и арестовали до 29 декабря. На допросе он признался, что хотел подарить букет сожительнице, с которой прожил 12 лет. Однако вручить его мужчина не успел — его поймали на улице полицейские.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали подозреваемого в краже 37 голов крупного рогатого скота.
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