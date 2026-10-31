Россиянин провернул аферу с целым стадом коров
В Ростовской области задержали подозреваемого в краже 37 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщил региональный главк МВД во «ВКонтакте».
По версии следствия, всего за несколько дней 31-летний мужчина перегнал животных с пастбища в Красносулинском районе в загон знакомого в Октябрьском районе. Ущерб оценили в два миллиона рублей.
Как отметили в ведомстве, весь похищенный скот фигурант забил, а мясо продал, выручив около одного миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 158 УК: «Кража в особо крупном размере». В настоящее время вор находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Сириусе сотрудница аптеки украла из кассы более 150 тысяч рублей.
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