Певица Алсу рассказала, как ее дети отреагировали на новость о разводе родителей

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Певица Алсу рассказала, что скрывать информацию от своих детей о разводе было бы бесполезно. Они все знают и поддерживают. Об этом пишет портал SPB.KP.RU.
«Они взрослые, 16 — 18 лет, как их оградишь? Они любящие и замечательные детки. Я счастлива, что у меня такие дети, они моя душа и мое сердце. Все знают и поддерживают», — сказала она.
Певица попросила не переживать журналистов за нее. По ее словам, 40 лет — только начало.
Ранее сообщалось, что в конце мая Алсу подала на развод с миллиардером Яном Абрамовым. Пара прожила в браке 18 лет – с 2006 года. У них трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 6-летний Рафаэль. Слухи об изменах мужа начали появляться после рождения сына. Предполагаемой любовницей стали называть 28-летнюю модель и бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову, которую многие пользователи посчитали внешне очень похожей на Алсу.
Певица Алсу продаёт квартиру с сауной в центре Москвы за 299 млн. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова