«Пик уже пройден»: синоптики рассказали, когда в Москве утихнет метель
Метель в Москве постепенно идёт на спад и полностью прекратится в ночь на субботу. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
По его словам, самый интенсивный этап непогоды уже позади.
Синоптик отметил, что максимальное количество осадков выпало в ночь и ранним утром текущего дня. Далее снег сохранится, но его интенсивность будет постепенно снижаться — от сильного к умеренному, а затем к слабому. К ночи на субботу осадки станут редкими и незначительными.
Шувалов добавил, что до субботы снегопады будут идти почти без перерывов, однако с каждым часом они будут ослабевать. Также начнёт стихать ветер, который ночью стал причиной снежных заносов. В воскресенье снег ещё возможен, но он уже не будет таким обильным, как во время прохождения южного циклона.
