В Орехово-Зуево устранили условный пожар на нефтебазе

Фото: пресс-служба Мособлспожспаса
«Прибыв на место происшествия, огнеборцы развернули оперативный штаб пожаротушения и подготовили автомобили и пожарно-техническое вооружение к проведению пенной атаки. Специалисты приступили к тушению и охлаждению соседнего резервуара. Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, все поставленные задачи были выполнены. Действия персонала нефтебазы и пожарных благодаря таким тренировкам доведены до автоматизма, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации все действовали оперативно и слаженно. Всего в учениях было задействовано более 15 человек личного состава и 7 единиц техники», — поделился замначальника управления Алексей Зайцев.
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