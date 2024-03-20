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В Орехово-Зуево устранили условный пожар на нефтебазе

20 марта 2024, 17:35
Фото: пресс-служба Мособлспожспаса

Фото: пресс-служба Мособлспожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали условный пожар на нефтебазе в округе Орехово-Зуевский. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В ходе тренировке отрабатывалось тушение пожара в попадания молнии в тросовый молниеотвод в одном из резервуаров.

«Прибыв на место происшествия, огнеборцы развернули оперативный штаб пожаротушения и подготовили автомобили и пожарно-техническое вооружение к проведению пенной атаки. Специалисты приступили к тушению и охлаждению соседнего резервуара. Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, все поставленные задачи были выполнены. Действия персонала нефтебазы и пожарных благодаря таким тренировкам доведены до автоматизма, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации все действовали оперативно и слаженно. Всего в учениях было задействовано более 15 человек личного состава и 7 единиц техники», — поделился замначальника управления Алексей Зайцев.


Стоит отметить, что в тренировке принимали участие сотрудники 243-й, 248-й, 249-й и 301-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас».

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#пожар
#мособлпожспас
#оперативный штаб
#происшествия
#тренировки
#учения
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Друг королевской семьи Дункан: Миддлтон ещё долго не будет в общественном поле
20 марта 2024, 18:13

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Друг королевской семьи Бен Дункан заявил, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон ушла из общественного поля Великобритании надолго.
Он пояснил, что, вероятно, после операции она могла не справиться с навалившимся на неё давлением.

«Операция требует, чтобы женщина находилась в больнице три дня, но Кейт была там в течение двух недель. Она восстанавливалась, но от неё не было новостей до сегодняшнего дня. Можно было бы подумать, что все конспирологические теории развеются. Но на тех фото были Кейт и Уильям? <…> Всё запутанно. Но она точно ушла из общественного поля Великобритании надолго», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Дункан.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова высказала мнение о том, что состояние здоровья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон может ухудшиться с восшествием её супруга принца Уильяма на престол.

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#операция
#здоровье
#женщина
#великобритания
#селебрити
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Семьи, в которых бабушки сидят с внуками, предложили штрафовать
20 марта 2024, 18:03

Фото: iStock/SbytovaMN

В Чувашии чиновники пригрозили штрафами семьям, в которых бабушки и дедушки присматривают за своими внуками, пишет «Коммерсант».
Отдел по опеке и попечительству администрации Чебоксар разослал письмо директорам школ с требованием собрать сведения о семьях, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки. Начальник отдела Лариса Ильина указала о недопустимости ситуаций, когда дети остаются под присмотром кого-либо кроме родителей.

Чиновница пригрозила родителям штрафами и лишением родительских прав в случаях, когда они не могут сами оставаться со своими несовершеннолетними чадами. Ильина указала родителям на «юридическое оформление опеки в случае их продолжительного отсутствия».

Об инциденте стало известно депутату Госдумы Ирины Филатовой. Парламентарий назвала инициативу чувашской чиновницы «опасной и аморальной самодеятельностью». В администрации Чебоксар начали проверку в отношении деятельности Ларисы Ильиной.

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#дети
#родители
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В Московской области в этом году расчистят 27 водоёмов
20 марта 2024, 18:00

Фото: пресс-служба правительства МО

27 водоёмов на территории Московской области будет расчищено в 2024 году, 13 из них попали в список по запросу жителей, а 14 вошли в региональную программу «100 прудов и озёр». Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Программа «100 прудов и озер» действует с 2021 года. Мы её перевыполнили еще в 2022 году, и на сегодняшний день расчистили уже 152 водоема общей площадью почти 700 га. Активное участие в программе принимают жители, которые ежегодно голосуют на «Доброделе». В этом году, учитывая мнение людей, мы приведем в порядок еще 14 прудов. И дополнительно очистим 13 водоёмов, которые также требуют нашего внимания», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что в Московской области расположено почти две тысячи озёр, тысяча прудов, около 130 обводненных карьеров. Каждый год их посещают порядка 15 миллионов человек.

«Наша задача — сделать так, чтобы отдых у воды был комфортный и безопасный», — подчеркнул губернатор.
Расчистка водоёма включает в себя уборку мусора и удаление растительности с водой глади, удаление аварийных деревьев и окос камыша. За три года действия программы по очистке водоёмов из озёр и прудов Московской области вытащили более 2,5 тыс. тонн мусора, 450 покрышек и целый автомобиль.

Список водоёмов, которые очистят по программе «100 прудов и озёр» в этом году размещён на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

13 водоёмов, которые расчистят сверх программы, по распоряжению губернатора региона, это: озеро Бабошкино в Балашихе, городской пруд у Железнодорожной улицы в Лобне, Коростовые и Ивановские пруды в Красногорске, Турбинский пруд в округе Щёлково, пруд в балашихинском микрорайоне Керамик, озеро Рама в Коломне, Комсомольский пруд в Одинцове, Савинский пруд в Балашихе, Завьяловский пруд в Ленинском округе, Бисерово озеро в Богородском округе, Борисоглебское озеро в Раменском округе, а также Медвежьи озёра в Щёлкове.

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#водоёмы
#экология
#природа
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Смертность населения в России снизилась на 7% за 2023 год
20 марта 2024, 17:54

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Показатель общей смертности населения России за 2023 год снизился на 7%, это лучший показатель со времен пандемии коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации о ходе реализации стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Камкина, такое стало возможным благодаря слаженной работе Минздрава РФ по обеспечению населения своевременной вакцинацией от различных заболеваний, а также работой Министерства транспорта, обеспечивающей безопасность на железнодорожных и автомобильных дорогах страны.

С 2020 года в России зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. Это тоже хороший показатель. С 1 сентября был запущен пилотный проект по проверке эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в России.

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#смертность
#россияне
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Депутат Смолин выступил за изучение школьниками классического наследия
20 марта 2024, 17:31

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал инициативу включить в школьную программу творчество SHAMANа, Газманова и Расторгуева.
Парламентарий отметил, что школьникам необходимо изучать прежде всего классическое наследие.

«Я сторонник того, чтобы в школах изучалось классическое наследие. Но школьники стремятся и к современным песням. Поэтому я никак не против их включения в школьные программы. Но надо включать песни как минимум по двум критериям. Чтобы они были не только патриотическими, но и художественными», — отметил в беседе с RuNews24.ru Смолин.

Ранее стало известно, что творчество группы «Любэ», Олега Газманова, SHAMAN и других патриотических исполнителей может войти к школьную программу по музыке.

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#концерт
#школьники
#творчество
#минпросвещения
#рф
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Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 300 аварийных деревьев
20 марта 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 300 опасных аварийных деревьев вырубили на территории лесного фонда Московской области с начала 2024 года, что составляет чуть менее 10% от годового плана, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

«За два с половиной месяца текущего гола убрано 316 аварийных деревьев. Всего до конца года планируется вырубить около трёх с половиной тысяч таких деревьев», — отмечается в сообщении.

Дерево считается аварийным, если у него есть структурные изъяны, например, обрыв корней или гниль. Кроме того, ликвидации подлежат деревья с опасным уклоном, которые при падении могут навредить имуществу граждан или их жизни.

Приоритетными являются работы по ликвидации аварийных деревьев, о которых сообщили жители через портал «Добродел», Центр управления регионом (ЦУР) или сайт регионального Комлесхоза.

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#природа
#лес
#экология
#комлесхоз мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье устранили захламление подвалов в 80 многоквартирных домах
20 марта 2024, 16:42

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Под контролем ГУСТ МО с начала весны ликвидировано захламление подвалов в более 80 МКД Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В Московской области УК являются ответственными за соблюдением порядка и чистоты в подвальных помещениях многоэтажек.

«С начала марта региональные управляющие компании выполнили 89 задач по ликвидации захламления подвалов в МКД. Мероприятия проведены в 15 округах региона. К примеру, управляющие организации Лобни завершили работы в доме №5 на Лобненском бульваре, в доме №10 на улице 40 лет Октября, на улице Чайковского в доме №25, а также в проезде Свободный, дом №1», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​при обнаружении нарушений ​в порядке подвалов необходимо обращаться в горячую линию компаний или оставить заявку на портале ЕДС МО.

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#подмосковье
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#густ мо
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#ук
#мероприятия
#компании
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Сергей Шойгу анонсировал проведение парада Победы в России в 2024 году
Шойгу: В параде Победы примут участие 9 тысяч военных и 75 единиц техники
20 марта 2024, 16:38

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду 20 марта на заседании коллегии министерства анонсировал проведение парада Победы в 2024 году. Об этом пишут РИА Новости.
В параде на Красной площади примут участие более 9 тысяч человек, в числе которых будут и участники специальной военной операции. Ожидается, что гостям будут представлены 75 единиц военной техники. Шойгу рассказал, что в мероприятии будет задействована авиация Российской федерации.

Кроме того, в составе пешей колонны пройдут представители суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки и сводный военный оркестр.

Шойгу отметил, что военные парады в этом году состоятся в 28 городах России, в них примут участие свыше 50 тысяч человек.

В четверг 9 мая 2024 года исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, показавшей мужество и героизм советского народа.

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#день победы
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В Лотошине создали природный заказник с редкими животными и растениями
20 марта 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минэкологии МО/А.Русанов

Природный заказник «Малая Лобца» создан на территории городского округа Лотошино, его площадь составляет около 4,6 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«На территории нового заказника находятся особо ценные в экологическом отношении природные комплексы и объекты, хорошо сохранившиеся биоценозы, имеющие важное значение для науки и охраны природы», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что в заказнике обитают девять видов фауны и 13 видов грибов и лишайников, занесённых в Красную книгу Московской области. Кроме того, там встречается венерин башмачок настоящий — это растение внесено в Красную книгу России.

В число редких видов, обитающих в заказнике, входят также: бурый медведь, белый аист, гадюка, малый подорлик, подберёзовик разноцветный и ежовик коралловидный и ряд других видов.

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#природа
#экология
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