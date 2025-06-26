Продажа книг коуча Алекса Лесли приостановлена из-за домогательств в Москве

26 июня 2025, 17:54

«Читай-город» и «Эксмо» приостановили продажу книг коуча Алекса Лесли

Александр Кириллов (Фото: Instagram* @alexlesley11)

Блогер Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, стал фигурантом уголовного дела. Из-за призывов мужчины подходить к девушкам на улице и трогать их против воли книги коуча сняли с продажи. Об этом сообщает пресс-служба издательства «Эксмо»





Остановка продаж книг Алекса Лесли связана с возбуждением на автора уголовного дела о склонении к изнасилованию.

«Издательство приняло решение приостановить продажи всех четырех книг, карточки товаров в книжных магазинах, сервисах и маркетплейсах будут закрыты и недоступны», — заявили представители издательства «Эксмо».