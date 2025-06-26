Продажа книг коуча Алекса Лесли приостановлена из-за домогательств в Москве
«Читай-город» и «Эксмо» приостановили продажу книг коуча Алекса Лесли
Блогер Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, стал фигурантом уголовного дела. Из-за призывов мужчины подходить к девушкам на улице и трогать их против воли книги коуча сняли с продажи. Об этом сообщает пресс-служба издательства «Эксмо»
Остановка продаж книг Алекса Лесли связана с возбуждением на автора уголовного дела о склонении к изнасилованию.
«Издательство приняло решение приостановить продажи всех четырех книг, карточки товаров в книжных магазинах, сервисах и маркетплейсах будут закрыты и недоступны», — заявили представители издательства «Эксмо».По просьбе издательства, сеть книжных магазинов «Читай-город» приостановила продажу книг до выяснения ситуации и проведения экспертизы.
43-летний автор книг продаёт «телесный тренинг». 24 июня подопечные блогера по его заданию подходили к женщинам на улицах Москвы и трогали их за интимные части тела, предлагая секс.
Ранее сообщалось о домогательствах в Москве.
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