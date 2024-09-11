Пилотируемый корабль «Союз МС-26» вывели на орбиту Земли

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Пилотируемый корабль «Союз МС-26» вывела на орбиту Земли ракета-носитель «Союз-2.1а», сообщили в «Роскосмосе».
Там уточнили, что на космическом судне на МКС отправятся российские космонавты Иван Вагнер и Алексей Овчинин, а также американский астронавт NASA Дональд Петтит.
Стыковка судна «Союз МС-26» с российским модулем МКС «Рассвет» планируется в 22:33 по Москве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание героя РФ космонавту Константину Борисову. Он получил его за мужество и героизм, которые проявил при полете в экипаже Международной космической станции.
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«Есть отделение транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-26», — сказал диктор.
Стыковка судна «Союз МС-26» с российским модулем МКС «Рассвет» планируется в 22:33 по Москве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание героя РФ космонавту Константину Борисову. Он получил его за мужество и героизм, которые проявил при полете в экипаже Международной космической станции.
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Никита Кротов