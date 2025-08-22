Писателя Дмитрия Быкова* заочно арестовали по делу о «фейках» о российской армии
Следственный комитет Российской Федерации сообщил о заочном аресте писателя Дмитрия Быкова*. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом.
Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, Быков* обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Помимо этого, ему инкриминируется уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об «иностранных агентах».
В СКР отметили, что следствием собраны доказательства, которые, по его данным, изобличают Быкова* в совершении инкриминируемых деяний. На данный момент писатель объявлен в международный розыск.
Ранее ФНС заблокировала счета блогера Александры Митрошиной из-за долгов в размере более 207 млн рублей. Следует отметить, что Митрошина находится под домашним арестом до 8 сентября по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Читайте также: