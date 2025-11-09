Украинцы подрались на концерте Светланы Лободы в Кишинёве
В Кишиневе во время концерта певицы Светланы Лободы произошла драка между гражданами Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Подробности конфликта не уточняются, однако известно, что часть украинских зрителей не смогла попасть на выступление из-за временного закрытия границы. В тот день пропуск на украинско-молдавском участке приостановили на несколько часов из-за сбоя в базе данных таможни.
Ранее сообщалось, что украинская певица оказалась в центре скандала, использовав российского мальчика с особенностями развития для хайпа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
