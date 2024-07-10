Пленум Московской областной организации ветеранов состоялся в Подмосковье

Фото: Пресс-служба администрации Московской области
Пленум Московского областного Совета ветеранов (пенсионеров) труда, войны, Вооруженных Сил и органов правопорядка состоялся в Красногорске на территории Российского государственного архива кинофотодокументов. Об этом сообщили в администрации Московской области.
Мероприятие возглавил председатель организации ветеранов Виктор Пикуль при участии министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, руководителя городского округа Красногорск Дмитрия Волкова и директора Госархива кинофотодокументов Николая Пестова.
На пленуме обсуждалось сотрудничество и укрепление дружеских взаимоотношений России и Белоруссии, а также вопросы совместной работы с целью сохранить историческую память.
Участники возложили цветы к памятнику Фронтовому кинооператору, а затем открылась выставка исторических фотоснимков «Операция «Багратион»: к 80-летию народного подвига».
Поговорили и о том, какие задачи стоят перед ветеранскими организациями по поддержке участников спецоперации.
По словам министра Екатерины Швелидзе, Московская областная ветеранская организация лидирует в российском движении ветеранов. Всего она насчитывает полтора миллиона участников, включая 136 тысяч ветеранов боевых действий и военной службы с учетом бойцов СВО.
Руководитель городского округа Красногорск Дмитрий Волков подчеркнул, что сегодняшнее поколение снова сражается, отстаивая правду и справедливость, равняясь на предков и ориентиры преданности родине.
Он отметил, продолжатели документалистики, как профессии не дают исказить правду, отвечая на ложь фактами, а ветераны, являя собой самое патриотичное сообщество, объединяют поколения вокруг истории страны, которая полна героизма.
В региональной акции «Доброе дело», организованной школьниками Подмосковья, которую поддержал губернатор Андрей Воробьев в апреле 2022 года, активно участвуют все 57 местных ветеранских организаций на подмосковной территории.
Члены сообщества ветеранов регулярно передают военным груз, который полезен на передовой, а также многое делают собственноручно: маскировочные сети, тактические медицинские носилки, эвакуационные стропы, пятиточечники, окопные свечи, теплую шерстяную одежду, носки, перчатки.
Помимо этого, с начала осени 2022 года организация курирует первоклассников Кузнецово-Михайловской и Староласпинской среднеобразовательных школ в Тельмановском районе Донецкой народной республики.
Персонально министр Екатерина Швелидзе выразила благодарность членам сообщества за работу, проводимую с молодежью и детьми. К ней относятся патриотические акции, разговоры и напутствия в рамках встреч с молодыми ребятами, а также масштабные мероприятия.
Участница Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник лагерей фашистов, вывезенная из Белоруссии Мария Ивановна Кудрявцева вручила участникам регионального отделения «Движения Первых» «Наказ ветеранов Московской области молодежи в ходе подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
На встрече показали документальный фильм «Освобождение Советской Белоруссии» 1944 года, а в конце мероприятия активистам вручили юбилейную медаль «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» за активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения и укреплении связей между организациями ветеранов РФ и Белоруссии.
Ранее сообщалось о проведении Дня памяти и скорби в городах Подмосковья.
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На пленуме обсуждалось сотрудничество и укрепление дружеских взаимоотношений России и Белоруссии, а также вопросы совместной работы с целью сохранить историческую память.
Участники возложили цветы к памятнику Фронтовому кинооператору, а затем открылась выставка исторических фотоснимков «Операция «Багратион»: к 80-летию народного подвига».
Поговорили и о том, какие задачи стоят перед ветеранскими организациями по поддержке участников спецоперации.
По словам министра Екатерины Швелидзе, Московская областная ветеранская организация лидирует в российском движении ветеранов. Всего она насчитывает полтора миллиона участников, включая 136 тысяч ветеранов боевых действий и военной службы с учетом бойцов СВО.
«Проводится очень большая и важная работа по поддержке военнослужащих, которые сейчас отдают свой долг в зоне проведения специальной военной операции, которые проходят лечение в госпиталях. Мы стараемся всячески поддерживать проекты организации — ветераны регулярно становятся лауреатами Ежегодной премии Губернатора Московской области за социально-значимые инициативы», — сказала Швелидзе, добавив, что объединение участвует в конкурсе грантов, проводимом Министерством информации и молодежной политики МО вместе с Фондом грантов президента РФ.
Руководитель городского округа Красногорск Дмитрий Волков подчеркнул, что сегодняшнее поколение снова сражается, отстаивая правду и справедливость, равняясь на предков и ориентиры преданности родине.
«И наши побратимские отношения с белорусскими Кореличами – еще один пример прочного союза с братским народом, с которым связаны одной на всех Великой Победой», — подчеркнул Волков.
Он отметил, продолжатели документалистики, как профессии не дают исказить правду, отвечая на ложь фактами, а ветераны, являя собой самое патриотичное сообщество, объединяют поколения вокруг истории страны, которая полна героизма.
В региональной акции «Доброе дело», организованной школьниками Подмосковья, которую поддержал губернатор Андрей Воробьев в апреле 2022 года, активно участвуют все 57 местных ветеранских организаций на подмосковной территории.
Члены сообщества ветеранов регулярно передают военным груз, который полезен на передовой, а также многое делают собственноручно: маскировочные сети, тактические медицинские носилки, эвакуационные стропы, пятиточечники, окопные свечи, теплую шерстяную одежду, носки, перчатки.
Помимо этого, с начала осени 2022 года организация курирует первоклассников Кузнецово-Михайловской и Староласпинской среднеобразовательных школ в Тельмановском районе Донецкой народной республики.
Персонально министр Екатерина Швелидзе выразила благодарность членам сообщества за работу, проводимую с молодежью и детьми. К ней относятся патриотические акции, разговоры и напутствия в рамках встреч с молодыми ребятами, а также масштабные мероприятия.
Участница Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник лагерей фашистов, вывезенная из Белоруссии Мария Ивановна Кудрявцева вручила участникам регионального отделения «Движения Первых» «Наказ ветеранов Московской области молодежи в ходе подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
На встрече показали документальный фильм «Освобождение Советской Белоруссии» 1944 года, а в конце мероприятия активистам вручили юбилейную медаль «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» за активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения и укреплении связей между организациями ветеранов РФ и Белоруссии.
«Уверен, что 80-летняя годовщина освобождения Беларуси станет праздником торжества мира и согласия и вновь напомнит о катастрофических последствиях, к которым может привести культивирование и потворствование нацистской и другой человеконенавистнической идеологии», — сказал руководитель Московской областной ветеранской организации Виктор Пикуль.
Ранее сообщалось о проведении Дня памяти и скорби в городах Подмосковья.
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Никита Кротов