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Жителям России пообещали резкое снижение цен на огурцы и помидоры

Экономист Сорокина: в июне подешевеют огурцы и помидоры
Фото: iStock/rusak

Фото: iStock/rusak

В июне ожидается резкое падение цен на помидоры и огурцы. Такой прогноз сделала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.
«Предварительные оценки свидетельствуют о том, что цены на отдельные категории товаров, в частности молочную продукцию и кондитерские изделия, могут вырасти в среднем на 9%. С другой стороны, ожидается снижение цен на сезонные овощи и фрукты, такие как огурцы и помидоры. Предполагается, что стоимость огурцов может упасть на 19%, а помидоров — на 15%», — отметила Сорокина в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом в России ожидается рост цен на черешню и абрикосы из-за майских заморозков, которые погубили часть урожая. Однако исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал «Москве 24», что информация о потерях урожая косточковых культур появятся только в конце июня. И только тогда можно будет оценить последствия заморозков.

«В то же время по самообеспеченности ягодами и косточковыми нам есть к чему стремиться — пока она составляет порядка 42%. Мы еще не достигли порога продовольственной безопасности в 60%», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что черешню, абрикосы и персики в РФ ввозят в основном из Азербайджана, Таджикистана и Ирана. Именно эти страны устанавливают цены на ягоды и фрукты, а российские производители под них подстраиваются.

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Автоэксперт Кадаков: В РФ не хватает машин, дорог и парковок
16 мая 2025, 16:41

Фото: iStock/Alones Creative

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что проблемы с дефицитом парковочных мест и иллюзии об избытке машин в городах возникают из-за нехватки дорог и парковок.
«То, что наши города, как и в Европе, зачастую строили не в расчете на быстрый темп автомобилизации — это да. Но машин у нас все равно мало. И дорог мало. Нужны дороги, нужны развязки, нужны парковки и так далее. Без автомобилей мы все равно не обойдемся», — подчеркнул Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, не важно, какими будут автомобили: бензиновыми, гибридными или электрическими, но без них россияне не смогут обойтись.

При этом эксперты «Авито Авто» рассказали «Известиям», где выгоднее всего приобрести подержанные Lada Vesta, Kia Sportage и Toyota Camry.

«Средняя цена пятилетней Lada Vesta в России составляет 1,06 млн рублей. При этом в отдельных регионах покупатели могут сэкономить до 10%. К примеру, в Новосибирской области автомобиль можно приобрести в среднем за 949 тыс. рублей, в Пермском крае — за 950 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — за 970 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

При этом Kia Sportage с пробегом дешевле всего можно купить в Санкт-Петербурге, а Toyota Camry — в Новосибирской области.

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Синоптики спрогнозировали облачную погоду на выходных в Москве
«Яндекс Погода»: в воскресенье в Москве ожидается небольшой дождь
16 мая 2025, 16:24

Фото: iStock/Andrey Rykov

В выходные, 17 и 18 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода, а столбики термометров вырастут до +21 °С. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».
«В субботу, 17 мая, в Москве будет облачно, но без осадков. Порывы умеренного юго-восточного ветра будут доходить до 5 м/с. Утром температура составит 16 градусов, днем сохранится на уровне 20… 21 градуса, а к ночи опустится до утренних значений. В подмосковных городах температура в течение дня составит около 19 градусов», — говорится в сообщении.

При этом 18 мая в Москве будет пасмурно, а во второй половине дня ожидается дождь. Воздух прогреется днем до 20… 21 °С, а ночью до 13 °С тепла.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил RT, что сразу после выходных в Москву придёт заметное похолодание.

«Перемена погоды начнётся в ночь на понедельник. Пойдут дожди, и температура сразу опустится на 6—8 °С», — рассказал синоптик.

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Юных жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Семейная память»
16 мая 2025, 14:53

Фото: projects.pervye.ru

Исследовательский конкурс «Семейная память» запустили в России. Принять в нём участие могут ученики 5-11 классов, а также несовершеннолетние студенты колледжей, сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Конкурс делает изучение истории Отечества доступным и интересным для детей. Они не только приобретают важные навыки, но и испытывают чувство гордости за своих предков, сопричастность их достижениям и подвигам», — сказал руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.
Участникам конкурса предлагается провести самостоятельное историческое исследование. Работы принимаются в двух номинациях: «Исследовательский проект», для которого нужно подготовить доклад с презентацией, и «Творческий проект», на который принимаются вдохновлённые историей литературные произведения, картины, фотографии и фильмы.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 17 августа. Подробная информация размещена по ссылке.

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#история
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В России создали интерактивную «Карту Победы»
16 мая 2025, 14:32

Мультимедийный проект «Карта Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, создал Госфильмофонд России при поддержке министерства культуры РФ и в партнерстве с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации.
«Карта Победы» позволяет увидеть хронику Великой Отечественной войны, фотографии, а также научные статьи, посвященные событиям военных лет. Информация распределена по территориям, где происходили те или иные события времён войны», — сообщает пресс-служба Госфильмофонда РФ.
Пользователь может выбрать любую точку на карте, а также период с июня 1941 по мая 1945 года, и узнать, что там происходило в это время.

Проект размещён на сайте kartapobedy.ru, регистрация для доступа к информации не требуется.

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#великая отечественная война
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#россия
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Приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлили до 1 июня
16 мая 2025, 14:00

Фото: пресс-служба АСИ

Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» решило продлить приём заявок на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» а также на конкурс отечественных брендов «Знай наших». Заявки можно отправлять до 1 июня, сообщили в фонде.
Ранее предполагалось, что приём идей от граждан на платформе завершится 15 мая 2025 года.
«Важно, чтобы каждый, у кого есть сильная идея, чей бренд активно развивается, успел подать свою заявку. К нам уже поступило множество проработанных идей и брендов. Люди собирают команды, ищут решения, и мы готовы поддержать перспективные инициативы», – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Фото: пресс-служба АСИ

Как отметил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс отечественных брендов вызвали значительный интерес у аудитории.
«По многочисленным просьбам участников мы продлеваем сроки приёма заявок до 1 июня. Это даст возможность более тщательно подготовить проекты. Лучшие решения планируем внедрить для улучшения качества жизни людей», – подчеркнул Орешкин.
По данным организаторов, за полтора месяца на конкурс брендов «Знай наших» поступило более 10 тыс. заявок из всех регионов страны по пяти основным номинациям и нескольким специальным. Больше всего заявок подано в номинации «Продукты питания» – более 4 тыс., «Креатив» – 2,6 тыс. и «Потребительские товары» – 2,5 тыс.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 15-16 июля в Москве. Эксперты отберут топ-100 идей, а самые сильные представят руководству страны.

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#россия
#форум
#аси
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