Жителям России пообещали резкое снижение цен на огурцы и помидоры

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В июне ожидается резкое падение цен на помидоры и огурцы. Такой прогноз сделала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.
«Предварительные оценки свидетельствуют о том, что цены на отдельные категории товаров, в частности молочную продукцию и кондитерские изделия, могут вырасти в среднем на 9%. С другой стороны, ожидается снижение цен на сезонные овощи и фрукты, такие как огурцы и помидоры. Предполагается, что стоимость огурцов может упасть на 19%, а помидоров — на 15%», — отметила Сорокина в разговоре с «Газетой.Ru».
При этом в России ожидается рост цен на черешню и абрикосы из-за майских заморозков, которые погубили часть урожая. Однако исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал «Москве 24», что информация о потерях урожая косточковых культур появятся только в конце июня. И только тогда можно будет оценить последствия заморозков.
«В то же время по самообеспеченности ягодами и косточковыми нам есть к чему стремиться — пока она составляет порядка 42%. Мы еще не достигли порога продовольственной безопасности в 60%», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что черешню, абрикосы и персики в РФ ввозят в основном из Азербайджана, Таджикистана и Ирана. Именно эти страны устанавливают цены на ягоды и фрукты, а российские производители под них подстраиваются.
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Элина Позднякова