Победивший в рукопашной солдата ВСУ штурмовик из Якутии стал Героем России

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору ВС РФ из Якутии Андрею Григорьеву. Документ опубликован на сайте Кремля.
В начале января в социальных сетях распространилась запись нашлемной камеры солдата ВСУ, на которой запечатлены кадры его рукопашной схватки на ножах с российским штурмовиком, которым был Григорьев. Боец ВС РФ одержал в противостоянии победу. По его просьбе он оставил поверженного противника, чтобы дать тому «умереть спокойно».
В указе отмечается, что высокой награды российский боец удостоен за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Сам Григорьев был очень удивлён, когда брат позвонил ему и сказал, что он стал Героем России.
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В указе отмечается, что высокой награды российский боец удостоен за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Сам Григорьев был очень удивлён, когда брат позвонил ему и сказал, что он стал Героем России.
«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — сказал штурмовик корреспонденту RT.
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Александр Бойцов