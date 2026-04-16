Почти 15 тысяч человек посетили Музей партизанской славы в Дедовичах за два года

16 апреля 2026, 16:19

Почти 15 тысяч человек за два года посетили музей партизанской славы в Дедовичах. Такие данные привел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках встречи с участниками мемориального пресс-тура «Без срока давности. По местам памяти и славы».





Музей партизанской славы является филиалом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Его открыли в поселке Дедовичи в 2024 году. Экспозиция посвящена партизанскому движению в Ленинградской области, которое во время ВОВ включало нынешние Псковскую и Новгородскую области. В музее можно увидеть предметы, связанные с освобождением поселка от фашистов, а также документы и фотографии бойцов 2-й Ленинградской бригады.





«Безусловно, музей востребован. Почти 15 тысяч человек его посетили за два года, порядка ста тридцати тематических мероприятий в нем прошло и более восьмисот экскурсий. Работа музея важна и для Псковской области, и для Петербурга, потому что именно в Дедовическом районе был собран первый партизанский продовольственный обоз для блокадного Ленинграда», — рассказал Ведерников «Петербургскому дневнику».