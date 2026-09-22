Адвокат предупредил: за продажу грибов у дороги можно получить срок
Продажа собранных в лесу грибов прямо у дороги может закончиться для продавца не только административным штрафом, но и уголовным делом. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Андрей Олифир.
По словам специалиста, если человек регулярно выходит к трассе, выставляет товар, устанавливает цену и получает деньги, такую деятельность могут расценить как предпринимательскую. За работу без регистрации предусмотрен штраф от 500 до 2 тыс. рублей, а регионы могут устанавливать дополнительные санкции за торговлю в неразрешенных местах. Однако гораздо серьезнее могут оказаться последствия, если покупатель пострадает после употребления приобретенных грибов.
Олифир напомнил, что с сентября 2026 года действуют ветеринарные правила, согласно которым собранные в лесу грибы перед продажей на рынке должны проходить ветеринарно-санитарную экспертизу. У продавца на обочине такой проверки, как правило, нет, а происхождение и безопасность продукта покупателю приходится оценивать фактически со слов продавца.
Если после употребления грибов человек окажется в больнице, ситуация может перейти из административной в уголовную плоскость. В таких случаях, по словам адвоката, может применяться статья 238 УК РФ — о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Даже при отсутствии пострадавших часть 1 этой статьи предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до двух лет.
Если покупателю будет причинен тяжкий вред здоровью или наступит его смерть по неосторожности, наказание может составить до шести лет лишения свободы. В случае гибели двух и более человек верхняя граница наказания увеличивается до 10 лет.
При этом следствию необходимо установить обстоятельства произошедшего и доказать соответствующие элементы состава преступления. Если доказать умысел продавца не удается, в зависимости от последствий могут применяться нормы УК о причинении тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности.
Кроме того, продавцу могут предъявить гражданский иск. По словам Олифира, пострадавший вправе требовать возмещения расходов на лечение, утраченного заработка и компенсации морального вреда.
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