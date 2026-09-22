Адвокат предупредил: за продажу грибов у дороги можно получить срок

22 сентября 2026, 16:16

Грибы с обочины могут обернуться уголовным делом — адвокат объяснил почему

Фото: Istock / Robin Verhoef

Продажа собранных в лесу грибов прямо у дороги может закончиться для продавца не только административным штрафом, но и уголовным делом. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Андрей Олифир.