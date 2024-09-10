Почти 50 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА в Подмосковье

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Почти 50 рейсов ушли на запасные аэродромы в связи с введением временных ограничений на работу московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковского». Об этом Росавиация сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что средствами ПВО минувшей ночью были сбиты 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. На время атаки в целях обеспечения безопасности находящиеся поблизости аэропорты временно прекратили принимать и отправлять рейсы. В настоящее время авиагавани работают в штатном режиме.
Отмечается, что за время закрытия трёх аэропортов на запасные площадки ушли 48 рейсов.
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