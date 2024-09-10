Почти 50 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА в Подмосковье

1 сентября 2024 года в силу вступили новые правила, которые обязывают владельцев объектов недвижимости, на которых расположены геодезические пункты, а также лиц, занимающихся геодезическими и картографическими работами, информировать ППК «Роскадастр» о любых повреждениях или уничтожении этих пунктов в течение 15 дней после обнаружения, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.