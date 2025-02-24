Почти сотня британцев скончалась из-за препаратов для похудения, включая «Оземпик»

СНИЛС – это не просто номер, а ключ к вашей финансовой и личной информации. Мошенники используют различные схемы, чтобы завладеть им и оформить кредиты, соцвыплаты или даже получать медицинские услуги от вашего имени. Адвокат Ярослав Земсков предупредил, что утечка этих данных может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям. Он также рассказал про то, какие СНИЛС-аферы используют преступники.