Почти сотня британцев скончалась из-за препаратов для похудения, включая «Оземпик»

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В Великобритании зафиксировано более 80 смертей, связанных с применением препаратов для лечения диабета и похудения, включая «Оземпик» от датской компании Novo Nordisk и «Мунджаро» от американской Eli Lilly.
Газета Sun, ссылаясь на Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), сообщает, что среди погибших 22 человека принимали препараты в целях похудения, а остальные 60 – для лечения диабета второго типа.
Наибольшее число смертей зафиксировано среди пациентов, использовавших «Саксенду» и «Виктозу» (35 случаев), «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас» (29 случаев) и «Мунджаро» (18 случаев).
По данным MHRA, среди зарегистрированных побочных эффектов указаны не только тошнота, рвота и диарея, но и опасные для жизни осложнения, такие как кишечная непроходимость, судорожные приступы и воспаление поджелудочной железы.
Эксперты отмечают, что препараты GLP-1, изначально разработанные для лечения диабета, стали широко применяться для похудения после того, как выяснилось, что они подавляют аппетит. Однако пациенты, принимавшие эти средства, подают судебные иски против Novo Nordisk и Eli Lilly, утверждая, что им не предоставили достаточной информации о возможных рисках.
Главный специалист MHRA Эллисон Кейв подчеркивает, что решение о приеме подобных препаратов должно приниматься совместно с врачом с учетом всех возможных рисков и преимуществ.
Сейчас в Британии около полумиллиона человек используют эти препараты, и, по прогнозам, их число удвоится в ближайший год. В стране «Оземпик» разрешен с 2019 года, а «Мунджаро» было одобрено в 2023 году.
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Наибольшее число смертей зафиксировано среди пациентов, использовавших «Саксенду» и «Виктозу» (35 случаев), «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас» (29 случаев) и «Мунджаро» (18 случаев).
По данным MHRA, среди зарегистрированных побочных эффектов указаны не только тошнота, рвота и диарея, но и опасные для жизни осложнения, такие как кишечная непроходимость, судорожные приступы и воспаление поджелудочной железы.
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Эксперты отмечают, что препараты GLP-1, изначально разработанные для лечения диабета, стали широко применяться для похудения после того, как выяснилось, что они подавляют аппетит. Однако пациенты, принимавшие эти средства, подают судебные иски против Novo Nordisk и Eli Lilly, утверждая, что им не предоставили достаточной информации о возможных рисках.
Главный специалист MHRA Эллисон Кейв подчеркивает, что решение о приеме подобных препаратов должно приниматься совместно с врачом с учетом всех возможных рисков и преимуществ.
Сейчас в Британии около полумиллиона человек используют эти препараты, и, по прогнозам, их число удвоится в ближайший год. В стране «Оземпик» разрешен с 2019 года, а «Мунджаро» было одобрено в 2023 году.
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Мария Моисеева