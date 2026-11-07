Почти трети канадцев не хватает денег на базовые нужды
Почти треть жителей Канады испытывает финансовые трудности и не может позволить себе траты на базовые нужды. Об этом сообщается в отчете местной статистической службы.
В документе говорится, что в октябре этого года 29,7% канадцев жили в семьях, где за последний месяц появились проблемы с оплатой транспорта и жилья, покупкой продуктов и других базовых вещей. В прошлом году этот показатель был на два процентных пункта ниже — 27,7%.
Большинство тех, кто столкнулся с нехваткой денег, проживает на юге провинции Онтарио, а сильнее всего от финансовых трудностей страдают неполные семьи.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Канады после провала переговоров, на которых в последний момент возникли разногласия по тарифам на автомобили, доступу США к канадским ресурсам и праву Оттавы заключать сделки с третьими странами. Трамп заявил, что США «десятилетиями тащили Канаду на себе, но теперь этому приходит конец».
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