Достижения.рф

В Канаде при крушении вертолета под Монреалем погибли все, кто находился на борту

В Канаде вертолет загорелся после падения под Монреалем, четыре человека погибли
Фото: iStock/Gudella

Вертолет разбился рядом с Монреалем. Все люди, которые находились на борту, погибли. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на полицию.



Согласно материалу, спасатели оперативно прибыли на место крушения — к тому моменту рухнувший на землю вертолет уже горел. Экстренные службы полностью ликвидировали возгорание. Во время осмотра обломков специалисты обнаружили тела четырех человек и подтвердили их трагическую гибель.

Полиция пока не смогла предоставить подробную информацию о владельце вертолета, месте взлета и личностях погибших. Уточняется, что расследование инцидента находится на ранней стадии.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Тбилиси в съёмной квартире в районе Вера обнаружили тела гражданина России и гражданина Франции. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0