В Канаде при крушении вертолета под Монреалем погибли все, кто находился на борту

27 сентября 2026, 01:36

В Канаде вертолет загорелся после падения под Монреалем, четыре человека погибли

Фото: iStock/Gudella

Вертолет разбился рядом с Монреалем. Все люди, которые находились на борту, погибли. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на полицию.