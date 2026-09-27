В Канаде при крушении вертолета под Монреалем погибли все, кто находился на борту
Вертолет разбился рядом с Монреалем. Все люди, которые находились на борту, погибли. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на полицию.
Согласно материалу, спасатели оперативно прибыли на место крушения — к тому моменту рухнувший на землю вертолет уже горел. Экстренные службы полностью ликвидировали возгорание. Во время осмотра обломков специалисты обнаружили тела четырех человек и подтвердили их трагическую гибель.
Полиция пока не смогла предоставить подробную информацию о владельце вертолета, месте взлета и личностях погибших. Уточняется, что расследование инцидента находится на ранней стадии.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Тбилиси в съёмной квартире в районе Вера обнаружили тела гражданина России и гражданина Франции. Подробности читайте здесь.
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