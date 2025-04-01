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Под маркой «Ефремов» планируют выпускать безалкогольную водку и коньяк, передает RT.
Автором идеи выступил директор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков. Как пишет RT, он уже подал необходимые документы на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
Лукьянчиков планирует зарегистрировать два товарных знака: «Ефремов» и «Ефремовка». Под этими брендами предприниматель намерен выпускать безалкогольную водку и коньяк. По словам мужчины, это не шутка.
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Лукьянчиков планирует зарегистрировать два товарных знака: «Ефремов» и «Ефремовка». Под этими брендами предприниматель намерен выпускать безалкогольную водку и коньяк. По словам мужчины, это не шутка.
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Екатерина Коршунова