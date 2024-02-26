Под Петербургом трехлетний мальчик попал в реанимацию, выпив глазные капли

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В Ленобласти трёхлетнего мальчика госпитализировали с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Медики пытаются спасти его жизнь. Об этом информирует Телеграм-канал «Mash на Мойке».
По данным издания, инцидент произошел в поселке Лебяжье. Малыш выпил бабушкины капли для глаз, который были оставлены в доступности.
В медучреждение ребенок поступил в тяжелом состоянии.
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Алина Юрчак