Доверенными лицами Путина станут более 300 человек

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ЦИК РФ зарегистрировала список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента.
В задачи доверенных лиц входит увеличение уровня поддержки кандидата. Граждане, включенные в список доверенных лиц, должны соответствовать следующим критериям: публичная поддержка президента и СВО, высокий уровень узнаваемости и доверия и низкий антирейтинг в своей аудитории.
Доверенные лица должны быть готовы участвовать в избирательной кампании и «нести временные издержки», иметь навыки публичных выступлений, опыт участия в дебатах и быть «обучаемыми».
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