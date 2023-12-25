Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ

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Леонид Слуцкий передал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для участия в выборах президента Российской Федерации в марте 2024 года. Он будет баллотироваться на пост главы государства в качестве кандидата от Либерально-демократической партии.
С 2014 года Леонид Слуцкий находится в санкционных списках США и стран Евросоюза за поддержку воссоединения Крыма с Россией. В 2022 году он был одним из представителей российской стороны на российско-украинских переговорах после начала специальной военной операции на Украине.
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Александр Бойцов