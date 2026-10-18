В Греции рухнул одномоторный самолет
ERT: в Греции рухнул легкомоторник с двумя пилотами
В области Пиерия на северо-востоке Греции потерпел крушение легкий одномоторный самолет. Об этом сообщает ERT-news.
Воздушное судно обнаружили недалеко от взлетно-посадочной полосы аэроклуба Пиерии. Пожара в результате падения самолета не возникло.
На место происшествия прибыли восемь пожарных, которые нашли двух пилотов. Оба они погибли. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее в Забайкалье при взлёте рухнул легкомоторный самолёт Cessna. Два человека пострадали. Похожий случай произошел в Ульяновской области с воздушным судном Х-32 «Бекас».
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