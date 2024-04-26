Поддержку подмосковных ветеранов СВО усилят благодаря фонду «Защитники Отечества»

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В устав фонда поддержки участников специальной военной операции и членов их семей «Защитники Отечества» внесён ряд изменений, позволяющий расширить сферы оказания помощи, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
В частности, теперь ветераны СВО смогут получить доплату от фонда для покупки технических средств реабилитации по электронному сертификату Социального фонда РФ. Это позволит приобретать более дорогое и высокотехнологичное оборудование.
Кроме того, фонд получил право перечислять полученные пожертвования различным благотворительным организациям, помогающим демобилизованным военным и семьям погибших.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента России Владимира Путина в апреле прошлого года. За время работы фонд принял около миллиона обращений.
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Кроме того, фонд получил право перечислять полученные пожертвования различным благотворительным организациям, помогающим демобилизованным военным и семьям погибших.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента России Владимира Путина в апреле прошлого года. За время работы фонд принял около миллиона обращений.
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Лев Каштанов