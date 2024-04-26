Поддержку подмосковных ветеранов СВО усилят благодаря фонду «Защитники Отечества»

В 2024 году Чистый четверг выпадает на 2 мая. В этот день принято совершать омовение, посещать службу в храме, а также наводить порядок в доме. О том, какие еще традиции существуют, и чего нельзя делать согласно церковным поверьям, расскажет редакция «Радио 1».

Великий пост 2024





Страстная неделя или страстная седмица в 2024 году

Вербное воскресенье 2024

Вербное воскресенье 2024: История и традиции праздника





Православная Пасха в 2024 году





Чистый четверг: что такое

В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая включительно. Первые шесть недель называют Святой четыредесятницей, а последняя неделя поста широко известна как Страстная седмица. Церковный устав предполагает ряд ограничений, которые верующие христиане должны соблюдать во время Великого поста.В том числе накладывается запрет на употребление некоторых продуктов, как правило, это пища животного происхождения.Страстной неделей называют дни, которые предшествуют Пасхе. В 2024 году страстная седмица начинается с 29 апреля и продолжится до 4 мая включительно. Православные христиане в эти дни вспоминают о земной жизни Иисуса Христа, его лишениях, прощении, погребении.Вербное воскресенье отмечается за одну неделю до наступления светлого праздника Пасхи. В 2024 году оно выпадает на 28 апреля. Торжество утверждено церковью в честь Входа Господня в Иерусалим. Согласно церковному преданию, воскресшего Христа шумно встречали верующие при его въезде в Иерусалим, бросая на дорогу пальмовые ветви.В России пальмовые ветви заменены на веточки вербы, которые первыми расцветают весной и символизируют начало новой жизни.В 2024 году Пасха выпадает на 5 мая. Утром в после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями. Крашеными яйцами и куличами обмениваются родные и знакомые.Чистый четверг — это народное название Великого четверга, четвертого дня Страстной седмицы Великого поста Во время страстной недели верующие посещают церковные торжества и богослужения. Одним из самых значимых дней на неделе является Чистый четверг. В этот день вспоминают о Тайной вечере, на которой Господь установил таинство Евхаристии (благодарения).В этот день начинается активная подготовка к грядущей Пасхе. Верующие убирают дома, пекут куличи, красят яйца.





Суть Чистого четверга для православных





Что принято делать в Чистый четверг

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник

Что нельзя делать в Чистый четверг

Как отмечают Чистый четверг в разных странах