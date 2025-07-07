«Подлежит выдворению»: мигранты в спецжилетах перед депортацией попали на видео
В России мигрантов одели в жилеты «подлежит выдворению»
В сети появилось видео, на котором запечатлены мигранты, ожидающие депортации из России, одетые в жилеты с надписью «подлежит выдворению». Кадры публикует telegram-канал «Русские новости».
На видео иностранцы стоят в две шеренги в ожидании посадки в автобус под присмотром силовиков.
Место съемки не установлено. Ранее мы писали, что росгвардейцы выявили более 200 нелегальных мигрантов в Иркутской области.
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