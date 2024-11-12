Подмосковье приглашают на форум «Арктика» в Петербурге

Фото: istockphoto/Roi Shomer
XIV Международный форум Арктика: настоящее и будущее им. Чилингарова пройдет в Северной столице в период 12-13 декабря, сообщили в Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников».
Мероприятие поможет реализовать национальные цели развития страны на период до 2030 года в Арктической зоне России. Будет обсуждаться тема «Человекоцентричная Арктика как приоритет».
Речь идет о том, чтобы обеспечить устойчивое развитие АЗРФ и реализовать человеческие потребности, а также вовлечь россиян в процесс освоения макрорегиона.
Подробности предстоящего события можно узнать на сайте форума.
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Речь идет о том, чтобы обеспечить устойчивое развитие АЗРФ и реализовать человеческие потребности, а также вовлечь россиян в процесс освоения макрорегиона.
Подробности предстоящего события можно узнать на сайте форума.
Ранее сообщалось, когда отремонтируют городской бассейн в Ступине.
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Никита Кротов