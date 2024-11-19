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Подмосковье пригласили на «Гиндин-фестиваль»

Фото: istockphoto/Gizelly Silva

Фото: istockphoto/Gizelly Silva

VII Международный Музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль» пройдет в период с 24 ноября по 5 апреля в Доме ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке. Как уточнили организаторы, в мероприятии примет участие Заслуженный артист РФ пианист Александр Гиндин.
Проект объединяет музыкантов и ученых. Слушатели познакомятся с творчеством новаторов, которые внесли свой вклад в исполнительское искусство.

Кроме того, участников ждут актуальные исследования и инновационные наработки компаний, чья деятельность направлена решать социально значимые задачи.



«Участниками музыкальной программы фестиваля станут: Залуженная артистка России Альбина Шагимуратова, сопрано (24 ноября 2024г.), Квартет имени Бородина (13 декабря 2024 г.), Заслуженный артист России Борис Андрианов, виолончель (9 февраля 2024 г.), Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» (22 марта 2025 г.), заслуженный артист России Александр Гиндин, фортепиано (5 апреля 2025 г.). В рамках научно-популярной программы (30 ноября 2024 г., 18 января 2025 г., 16 марта 2025 г.) выступят ученые в области изучения искусственного интеллекта и нейробиологии», — добавили организаторы.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(49652)49-983, 8(916)967-95-60 или по электронной почте: dom.uch.chg@mail.ru.

Ранее сообщалось, участниками какого движения стали свыше 200 учеников Подмосковья. Подробности раскрыли в Минобразования МО.

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«Заслужили хорошую жизнь»: Депутат Никитин рассказал про справедливую пенсию для жителей РФ
Депутат Никитин: пенсионер должен получить 40% от своего заработка с учетом индексации
19 ноября 2024, 18:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсии. По мнению главы Союза пенсионеров Московской области и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, эта сумма должна составлять 40% от средней зарплаты. Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей.
Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с «Радио 1» заявил, что нужно, чтобы человек, который прожил достойную жизнь, работал на благо государства, растил детей и внуков, оставил хороший след в истории, достойно жил на пенсии.

«Это молодые люди только думают, что пенсия — какое-то недостижимое будущее. Нет, это все приходит быстро. Пенсионеры — люди, создавшие те условия для жизни, в которых мы живем и работаем. Они заслужили хорошую жизнь. Если пенсионер зарабатывал хорошие деньги, почему бы ему не получать хотя бы 40% от тех денег, которые он зарабатывал с учетом индексации», — сказал он.

По его мнению, накапливать пенсию сейчас смысла нет.

«Накопительная пенсия бывает двух типов: государственная и частная. Но смысла откладывать сейчас нет. Мы не знаем, что может быть в стране. Мы же помним дефолт. Мы знаем, что такое деньги, которые лежат без движения. Да, сейчас проценты высокие, потому что ключевая ставка высокая, но и инфляция высокая. На сегодняшний день выгодно положить деньги в банк и получить 22% через год. Таких процентов ни один пенсионный фонд не предлагает, потому что он порядка 7% в год накопление ваше индексирует», — сообщил собеседник.

Он добавил, что своим предложением они не требуют дополнительных денег из бюджета, а просят взять деньги из пенсионного фонда и добавить на сегодняшний день пенсионерам и не работающим пенсионерам.

«А также, если не получается это сделать с теми пенсионерами, которых уже нет или которым мы не можем добавить, тогда хотя бы давайте посмотрим, как можно наследовать остатки их пенсии», — уточнил Никитин.

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В Подмосковье закупили около 80 цистерн для полива газонов и промывки асфальта
19 ноября 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье дополнительно приобрели 79 полуприцепов-цистерн для тракторов, которые будут использовать для полива газонов и асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Ёмкости будут активно использовать весной и летом для полива газонов и промывки асфальтовых покрытий. Новое оборудование повысит эффективность ухода за зелёными насаждениями. Специальные цистерны облегчат процесс полива и мойки, помогут сократить время на выполнение этих задач», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, летом коммунальные службы региона каждый день занимаются промывкой проездов общественных и дворовых территорий, поливом зелёных насаждений.

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#московская область
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#коммунальные службы
#растения
#асфальт
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Международный форум #МЫВМЕСТЕ объединит более 20 тыс. участников
19 ноября 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Росмолодёжь.Добро и Ассоциации Добро.рф

Неравнодушные россияне и представители 40 других стран соберутся на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который будет проходить в Москве 5-7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов форума.
Основная идея форума в 2024 году – «#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени». Участниками станут лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы, наставники, организаторы волонтёрского движения, участники спецоперации. В рамках форума пройдёт церемония награждения победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

В этом году форум объединит участников вокруг темы помощи людям, поддержки военнослужащих и их семей, жителей российского приграничья, развития благотворительности и НКО.
«Добровольчество в России – важная объединяющая сила общества. На форуме #МЫВМЕСТЕ, одном из самых масштабных событий Росмолодёжи, мы ежегодно собираем более 10 тыс. участников от Дании до Ботсваны. В этом году мы примем 20 тыс. неравнодушных людей со всей России и из 40 стран. На форуме каждый может совершить добрые дела, встретить единомышленников, предложить свой проект, который войдёт в сборник 100 лучших инициатив для развития гражданского общества в России и мире», – сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
В рамках форума в ходе акции «Корзина Добра #МЫВМЕСТЕ» будет проводиться сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. На площадке форума будут расположены онлайн-стенды, где гости смогут купить подарок ребёнку, исполнить новогоднее желание учителя, выбрать благотворительный фонд и сделать пожертвование.

Кроме того, будет организовано посещение благотворительных фондов, социальных учреждений и волонтёрских организаций для поздравления с наступающим Новым годом членов семей военных, вынужденных переселенцев, пожилых людей, детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На форуме по традиции наградят победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которую несколько лет вручает президент Владимир Путин. Торжественная церемония состоится в День добровольца 5 декабря.
«Премия пройдёт в четвёртый раз. Будут награждены лучшие социальные проекты этого года. Всего было зарегистрировано более 49 тыс. заявок на участие из 89 регионов России, а также 142 стран. Большое внимание в Год семьи будет уделено семейным проектам, которых было представлено свыше 4,8 тыс.», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации Добро.рф Артём Метелев.
На сессиях деловой программы обсудят актуальные вопросы волонтёрства и поддержки во время спецоперации, помощи семьям военнослужащих и жителям приграничных территорий. В программе также – тематические сессии и мероприятия, посвящённые экологии.

Кроме того, на форуме запустят итоговый образовательный саммит для финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года, общее собрание членов Ассоциации Добро.рф.

Участников ждут культурная программы, образовательные мероприятия, круглые столы и сессии по обмену лучшими практиками, выставки, тематические акции, экологические марафоны, кинопоказы, выступления артистов и встречи с лидерами общественного мнения.

Подробнее о форуме #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте.

Организаторами Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ выступают Росмолодёжь.Добро и Ассоциация Добро.рф.

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#награда
#россия
#волонтеры
#добровольцы
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Москвичам пообещали снег уже на следующей неделе
Синоптик Ильин спрогнозировал устойчивый снежный покров в Москве
19 ноября 2024, 17:57

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что уже к понедельнику ожидается устойчивый снежный покров.
«В ближайшую ночь пройдёт небольшой снежок по Москве и области. Температуры будут около 0°С, по области — слабый минус, а в Москве — слабый плюс. Днём температура будет расти и к вечеру будет 4-5°С. Рост температур продолжится в четверг, столбики термометров поднимутся выше 5°С. В Москве будет 6°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

До этого руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк рассказал, что москвичи могут видеть пролёт Международной космической станции на вечернем чистом небе в определенное время.

«МКС довольно большая, отражает много солнечного света. Поэтому станция будет выглядеть как яркий звездообразный объект. Наблюдению не помешает ни Луна, ни городская засветка», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Перхняк.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на большей части территории России установилась тёплая погода из-за циклонов, формирующихся над Китаем.

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В Кашире до конца года отремонтируют 26 домов
19 ноября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Капитальный ремонт 26 многоквартирных домов запланировано провести в городском округе Кашира в текущем году, реализация программы близится к завершению, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Дома кардинально преобразились. Всего в округе в 2024 году было запланировано провести капремонт общего имущества в 29 многоквартирных домах. Три многоквартирных дома переносятся на 2025 год в связи с сезонностью работ», — рассказала руководительница отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ округа Александра Ершова.
В рамках реализации программы в четырёх домах отремонтировали кровли, в двух заменили лифты, в восьми установили новое газовое оборудование и датчики загазованности. Завершается капремонт фасадов четырёх домов в деревне Кокино, ещё в четырёх домах рабочие заканчивают замену внутридомовых инженерных систем. В микрорайоне Ожерелье идёт замена балконных плит и в ближайшее время начнётся ремонт двух скатных кровель.

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#кашира
#капитальный ремонт
#мкд
#жкх
#капремонт
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Около 3 тыс. входных групп подмосковных МКД привели в порядок с начала октября
19 ноября 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье с начала октября привели в надлежащее состояние порядка 3 тыс. входных групп многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С начала октября по заявкам жителей сотрудника управляющих организаций отремонтировали 2 911 входных групп. Входная группа МКД – совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание. Сюда относятся тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны и лестничные пролёты. Все элементы отвечают за комфортное передвижение всех групп граждан», – отметили в министерстве.
Среди основных работ там назвали устранение повреждений дверей; восстановление ступеней; ремонт навесных козырьков и перил; обновление лакокрасочного слоя. Жильцы, заметившие ненадлежащее состояние входной группы, могут обратиться в управляющую компанию своего дома. Если УК не принимает меры, следует обратиться в территориальный отдел министерства.

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#минчистоты
#дома
#мкд
#ремонт
#подмосковье
#московская область
#подъезды
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Подмосковные учащиеся назвали любимые и нелюбимые блюда в школьных столовых
19 ноября 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Пельмени, макароны с сыром и блины оказались любимыми блюдами учеников по итогам завершившегося в октябре первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Министерство получило 2,3 млн откликов от школьников и их родителей. Более 54% взрослых, участвовавших в опросе, рассказали, что их детям нравится школьное питание. Однако тушёная капуста, кабачковая икра и рыбные котлеты получили негативные отзывы.
«Около 70 тыс. родителей оценили качество питания в школах Подмосковья Для них важно, какой обед был у детей в школе. Наша задача - чтобы еда была не только полезной, но и вкусной. Каждый родитель может лично попробовать школьную еду. Записаться на такую проверку можно онлайн через мобильное приложение «Моя школа», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Как отметили в ведомстве, голосование проводится в онлайн-формате, что позволяет большему количеству участников высказать своё мнение.

В Подмосковье работает проект «Родительский контроль», позволяющий каждому желающему взрослому прийти в школу и попробовать еду в столовой.

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#болатаева людмила
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В Дубне завершают замену магистральных труб и капремонт котла
19 ноября 2024, 16:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На Большой Волге заменили все 1,5 км магистральных труб отопления и горячего водоснабжения, запланированные на 2024 год. Осталось установить датчики, которые позволят следить за состоянием сетей, не вскрывая их. В весной предстоит финальное благоустройство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
«В Большеволжской котельной также завершаются капитальные работы по ремонту котла. Обновлённое оборудование используют для собственных нужд котельной и в качестве резерва для обеспечения жителей теплом и горячей водой», – сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.
В котельной одновременно работают две бригады специалистов. Все трубы смонтированы и опрессованы, проведены гидравлические испытания. Предстоит установить контролирующее и измерительное оборудование. К началу декабря планируется начать пусконаладочные работы.

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#московская область
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В мраморе и зеркалах: в Дубне обновили подъезд дома образцового содержания
19 ноября 2024, 16:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ремонт подъезда дома образцового содержания, расположенного по адресу: улица Карла Маркса, 34, провели в Дубне в этом году, теперь вход в девятиэтажку напоминает лобби дорогого отеля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На стенах и полу подъезда уложен мрамор, на потолке молдинги, в холле установлены зеркала и стоят домашние растения. А во дворе дома размещены небольшие скульптуры, вазоны и даже есть фонтан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инициатором таких позитивных изменений является председатель совета дома и руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Дубны Раиса Гуляева. Благодаря ей обычный обшарпанный подъезд преобразился. Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, сейчас Раиса Гуляева подала заявку на участие в подмосковном конкурсе «Лучший председатель совета многоквартирного дома».

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