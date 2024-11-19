Подмосковье пригласили на «Гиндин-фестиваль»

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VII Международный Музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль» пройдет в период с 24 ноября по 5 апреля в Доме ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке. Как уточнили организаторы, в мероприятии примет участие Заслуженный артист РФ пианист Александр Гиндин.
Проект объединяет музыкантов и ученых. Слушатели познакомятся с творчеством новаторов, которые внесли свой вклад в исполнительское искусство.
Кроме того, участников ждут актуальные исследования и инновационные наработки компаний, чья деятельность направлена решать социально значимые задачи.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(49652)49-983, 8(916)967-95-60 или по электронной почте: dom.uch.chg@mail.ru.
Ранее сообщалось, участниками какого движения стали свыше 200 учеников Подмосковья. Подробности раскрыли в Минобразования МО.
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Кроме того, участников ждут актуальные исследования и инновационные наработки компаний, чья деятельность направлена решать социально значимые задачи.
«Участниками музыкальной программы фестиваля станут: Залуженная артистка России Альбина Шагимуратова, сопрано (24 ноября 2024г.), Квартет имени Бородина (13 декабря 2024 г.), Заслуженный артист России Борис Андрианов, виолончель (9 февраля 2024 г.), Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» (22 марта 2025 г.), заслуженный артист России Александр Гиндин, фортепиано (5 апреля 2025 г.). В рамках научно-популярной программы (30 ноября 2024 г., 18 января 2025 г., 16 марта 2025 г.) выступят ученые в области изучения искусственного интеллекта и нейробиологии», — добавили организаторы.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(49652)49-983, 8(916)967-95-60 или по электронной почте: dom.uch.chg@mail.ru.
Ранее сообщалось, участниками какого движения стали свыше 200 учеников Подмосковья. Подробности раскрыли в Минобразования МО.
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Никита Кротов