Подмосковье станет стартовым регионом проекта «Огни Победы»

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Московская область в сентябре станет стартовым регионом Народного благотворительного проекта «Огни Победы». Об этом сообщили в пресс-службе соорганизатора проекта – «Союза отцов».
«Проект патриотический, про необходимость сохранения исторической памяти, про важность чествования тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне – фронтовиков, блокадников, бывших узников концлагерей. Частичка Вечного огня придёт к ним домой в торжественной обстановке», – говорится в сообщении.3 сентября запланировано зажжение огня и возложение цветов в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России, затем – объезд ветеранов Одинцовского района со свечой памяти и Победы. Начало мероприятия – в 11 часов.
Лампаду с огнём привезут ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам, бывшим малолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда, а также ветеранам СВО, имеющим ограничения по здоровью.
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Лора Луганская