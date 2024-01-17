Подмосковная школьница вышла в финал олимпиады по избирательному праву

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
«За победу в Олимпиаде будут бороться 88 претендентов из 37 субъектов России и федеральной территории «Сириус», среди которых Виктория Сокол, представляющая городской округ Воскресенск», — говорится в сообщении.Олимпиада проводится в двух категориях — для десятиклассников и для учеников 11-х классов. И на счету Виктории Сокол уже есть одна победа: в прошлом году она стала лучшей среди учащихся десятых классов.
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