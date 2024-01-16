В семи округах Подмосковья провели первые очные семинары для информаторов избирателей

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
«Участникам семинара рассказали, как общаться с избирателями, что делать, если возникают конфликтные ситуации, а также как правильно проводить анкетирование избирателей», — говорится в сообщении.
Кроме того, информаторам показали, как пользоваться мобильным приложением «ИнформУИК», куда нужно будет вносить данные, полученные в ходе поквартирного обхода.
Ранее сообщалось, что адресным оповещением избирателей в Московской займутся более 15 тысяч информаторов, поквартирные обходы будут проводиться с 17 февраля по 7 марта. Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта. Впервые они будут проводиться три дня — 15, 16 и 17 марта.
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