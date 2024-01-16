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Глава Мособлизбиркома Берёзкин рассказал, как отличить информатора от мошенника

16 января 2024, 16:56
Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Информаторам-членам избирательной комиссии, которые будут ходить по домам избирателей и информировать их о предстоящих президентских выборах, выдадут униформу, бейдж и сумку с информационными материалами. Именно так можно будет отличить настоящего информатора от мошенника, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Будет брендированная униформа с надписью «Избирательная комиссия Московской области. Выборы президента». Там будут наш герб и вся наша атрибутика. Информатору выдадут сумку с информационными материалами», – сказал Берёзкин в интервью телеканалу «360».
Кроме того, по его словам, у каждого члена комиссии будет свой бейдж.

«На нём укажут номер горячей линии, где можно уточнить, имеет ли этот человек право приходить по адресам и проводить информационную работу. Телефон горячей линии: 8 (800) 550-97-44. Ещё у каждого информатора с собой должны быть паспорт и специальное удостоверение с гербом, печатью и подписью из территориальной избирательной комиссии», – сказал Берёзкин.
Ранее он заявил, что более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением жителей Московской области о голосовании на предстоящих выборах президента России.

Адресное информирование жителей Подмосковья будет проходить с 17 февраля до 7 марта.

Выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта.

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#выборы
#голосование
#илья берёзкин
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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Путин: Местное самоуправление определяет образ страны
16 января 2024, 18:04

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение» рассказал о важности местного самоуправления.
«Именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее»,-сказал Владимир Путин.
Также Владимир Путин подписал закон об установлении нового почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — сообщается в тексте обнародованного документа.
Отмечается, что документ вступает в законную силу со дня его подписания, то есть — с 16 января 2024 года.

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#владимир путин
#новости
#общество
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«Удастся ли сбежать»: Зеленскому сообщили пугающие новости о ситуации в стране
Джонсон: украинские военные могут поднять восстание против Зеленского
16 января 2024, 17:45

Фото: РИА Новости / Стрингер

Украинские военнослужащие могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского. Такое мнение озвучил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Единственный вопрос заключается в том, убьют ли военные Зеленского в результате переворота или ему удастся сбежать и найти убежище в Швейцарии или Италии», — задумался он.
Как утверждает эксперт, украинский лидер начинает терять политическую поддержку внутри своего государства. При этом, США все равно что будет с главой бывшей советской республике в будущем.

Джонсон подытожил, что Украина является поверженным кораблем, который не подлежит восстановлению.

Ранее Владимир Зеленский признался в отчаянии из-за поведения Запада и украинцев. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#военные
#украина
#мнение
#интервью
#владимир зеленский
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Орбан предложил новый способ финансирования Украины
Орбан: Венгрия предложила финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС
16 января 2024, 17:16

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия предлагает оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и без общего кредита, свою долю страна готова выплатить из нацбюджета. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если мы хотим помочь Украине, в чем, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС», - сказал Орбан на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.

Он отметил, что единовременное выделение Украине 50 миллиардов долларов могут серьёзно навредить европейской экономике. Таким образом, Орбан предложил создать денежный фонд для помощи Украине вне бюджета Евросоюза. Также от подчеркнул, что есть страны, которые хотят взять общий кредит, при этом Венгрия выступает против этого.

Однако венгерский премьер отметил, что страна готова обеспечить для Киева сумму из бюджета в случае, если для каждой страны ЕС рассчитают сумму, которую будет необходимо выплатить Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна добилась прогресса в получении финансовой помощи от стран Европейского союза на сумму 50 миллиардов долларов. По его словам, проводится работа для того, чтобы получить эти деньги до 1 февраля.

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#ес
#венгрия
#владимир зеленский
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В Евросоюзе назвали последствия выделения Киеву ещё 50 млрд евро
Фицо: выделение ЕС 50 млрд евро Киеву повлечёт сотни тысяч жертв
16 января 2024, 17:15

Фото: iStock/artJazz

Выделение Евросоюзом ещё 50 миллиардов евро на вооружение для Украины повлечёт за собой огромное количество жертв. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Также он добавил, что Евросоюзу, который стремится заполучить согласие всех 27 стран на выделение средств Украине, необходимо искать компромисс с Венгрией и прислушиваться к её требованиям.

Словакия в свою очередь выступает за то, чтобы огромные средства из европейского бюджета были затрачены на борьбу с нелегальной миграцией. Таким образом, Фицо заявил, что страна поддерживает позицию Венгрии, которая выступает против финансирования украинской армии.

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#вооружение
#всу
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Порошенко устроил разборки со скандальным депутатом Безуглой на заседании Рады
Порошенко устроил скандал из-за занявшей его место в Раде Безуглой
16 января 2024, 16:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент Украины Пётр Порошенко устроил скандал на заседании Верховной рады. Об этом сообщают украинские издания.
Отмечается, что прибывший в парламент Порошенко обнаружил на своём месте депутата Марьяну Безуглую. Он поспешил прогнать женщину со своего места и учинил скандал.

Также сообщается, что в Верховной раде вновь не затронули вопрос отзыва Безуглой с должности заместителя главы комитета по национальной безопасности.

Ранее Безуглая, неоднократно выступавшая с критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявила, что выходит из правящей партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

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#украина
#скандал
#заседание
#депутат
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Премьер Швеции Кристерссон сообщил, что война пока «не стоит на пороге» страны
Премьер Швеции Кристерссон заявил, что стране не угрожает война
16 января 2024, 16:44

Фото: iStock/WDnet

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что реакции на предупреждение о возможности начала войны в стране слишком чрезмерны. Об этом он сообщил в ходе программы Sveriges radio.
Ранее в ходе конференции по национальной безопасности «Народ и оборона» шведские политики и глава Минобороны страны Карл-Оскар Болин заявили, что над Швецией нависла угроза начала войны, поэтому необходимо быть готовыми к ней. Они также призвали шведов быть психологически подготовленными к тому, что в какой-то момент придётся с оружием в руках пойти на защиту родины.

Кристерссон заявил, что в настоящее время война «не стоит на пороге» Швеции, поэтому не стоит так оживлённо реагировать на появившуюся информацию.

Однако он добавил, что риск обострения конфликтов на всей европейской территории значительно возрос за последнее время.

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#швеция
#война
#жители
#премьер-министр
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15 тыс информаторов будут оповещать жителей Подмосковья о выборах президента
16 января 2024, 16:34

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением жителей Московской области о голосовании на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Члены участковых избирательных комиссий будут отвечать на все вопросы, связанные с выборами. Также они будут выдавать по желанию наших избирателей информацию о кандидатах. Жителям региона будут представлены материалы, в которых имеется полная информационная справка о каждом кандидате в президенты. Из неё будет легко узнать информацию о рождении, образовании, наличии или отсутствии судимости, финансовом состоянии кандидата, чтобы убрать все белые пятна в избирательной кампании», – сказал Берёзкин в интервью телеканалу «360».
Адресное информирование жителей Подмосковья будет проходить с 17 февраля до 7 марта.
«В среднем на одного информатора приходится порядка 152 квартир и домовладений. После общения с избирателем он ставит отметку в мобильном приложении, что взаимодействие состоялось», – пояснил Берёзкин.
Он добавил, что сначала члены избирательной комиссии будут информировать всех жителей Подмосковья, а в марте для максимального охвата – тех, с кем не удалось провести беседу в феврале.

Берёзкин напомнил, что на сегодняшний день документы в Центризбирком пожали 11 кандидатов на должность главы российского государства, трое уже зарегистрированы. До конца января будет известен полный перечень кандидатов.

Выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта.

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#голосование
#выборы
#президент
#московская область
#подмосковье
#илья берёзкин
#мособлизбирком
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США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену
16 января 2024, 16:09

Фото: iStock/mrrobotonur07

США и Великобритания нанесли новые ракетные удары по Йемену. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обстрелу подверглась провинция Эль-Байда.

Напомним, что в середине ноября йеменские хуситы, чтобы оказать поддержку Палестине в конфликте с израильской армией ЦАХАЛ, начали совершать атаки на связанные с Израилем корабли в Красном море. В результате этого, резко сократилось число судов, проходящих через Суэцкий канал.

На защиту судоходства вышли США и ещё десять государств, включая Великобританию. Сначала столкновения между хуситами и американскими военными происходили в море, но в ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырёх провинциях Йемена.

Президент США Джо Байден, комментируя атаки своей армии, заявил, что они были ответом на обстрелы хуситами кораблей в Красном море.

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#сша
#великобритания
#йемен
#хуситы
#атака
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин назвал избирательную систему Подмосковья крупнейшей в России
16 января 2024, 16:04

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Избирательная система Московской области – самая большая в России. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По числу избирательных участков, избирательных комиссий, лиц, организующих выборы, мы являемся лидерами в стране. На сегодняшний день у нас численность членов избирательных комиссий составляет 36 тыс 283 человека. Это сравнимо с довольно большим городом. Например, в Рузе у нас – порядка 15 тыс жителей. Так вот, это две Рузы», – сказал Берёзкин в интервью телеканалу «360».
Он добавил, что сейчас на территории Подмосковья насчитывается более 6 млн избирателей.
«Число избирателей у нас на сегодня – 6 млн 33 тыс 678 человек. Это огромный объём избирателей – жителей, которые непосредственно проживают на наших территориях и имеют активное и пассивное избирательное право, то есть могут избираться и быть избранными», – пояснил глава Московской областной избирательной комиссии.
Берёзкин также заявил, что в рамках масштабной работы по информированию избирателей о предстоящих президентских выборах будет запущено новое приложение «ИнформУИК».

Выборы главы государства впервые будут проходить в течение трёх дней – с 15 по 17 марта.

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#подмосковье
#московская область
#выборы
#илья берёзкин
#мособлизбирком
#голосование
#президент
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