Глава Мособлизбиркома Берёзкин рассказал, как отличить информатора от мошенника

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Информаторам-членам избирательной комиссии, которые будут ходить по домам избирателей и информировать их о предстоящих президентских выборах, выдадут униформу, бейдж и сумку с информационными материалами. Именно так можно будет отличить настоящего информатора от мошенника, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Будет брендированная униформа с надписью «Избирательная комиссия Московской области. Выборы президента». Там будут наш герб и вся наша атрибутика. Информатору выдадут сумку с информационными материалами», – сказал Берёзкин в интервью телеканалу «360».Кроме того, по его словам, у каждого члена комиссии будет свой бейдж.
«На нём укажут номер горячей линии, где можно уточнить, имеет ли этот человек право приходить по адресам и проводить информационную работу. Телефон горячей линии: 8 (800) 550-97-44. Ещё у каждого информатора с собой должны быть паспорт и специальное удостоверение с гербом, печатью и подписью из территориальной избирательной комиссии», – сказал Берёзкин.Ранее он заявил, что более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением жителей Московской области о голосовании на предстоящих выборах президента России.
Адресное информирование жителей Подмосковья будет проходить с 17 февраля до 7 марта.
Выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта.
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Лора Луганская