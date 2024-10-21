Подмосковная тыква взяла гран-при Международного соревнования гигантских овощей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Тыква из Подмосковья массой более 210 кг завоевала гран-при Международного соревнования гигантских овощей «Тыквы Батл – АгроРекорд 2024». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Подмосковный овощ первенствовал в специальной номинации. Его вырастила на своем участке жительница Можайского городского округа Наталья Смирнова. Вес тыквы превышает 210 кг. Она стала самой большой и тяжёлой среди других представителей региона, участвовавших в конкурсе», – отметили в министерстве.Как рассказала хозяйка, она вырастила тыкву-гигант, которую назвала «Валун», из семени, используя только органические удобрения.
Огородница использует семена тыквы для продажи. Вырученные средства планирует пожертвовать на благотворительную акцию «Доброе дело», в рамках которой оказывается помощь участникам спецоперации, жителям новых регионов, Курской и Белгородской областей. Акция организована при поддержке губернатора Московской области.
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Лора Луганская