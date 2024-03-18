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Подмосковные активисты отправили свыше 228 тысяч открыток бойцам СВО

18 марта 2024, 13:08
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Учащиеся-активисты Подмосковья отправили более 228 тыс открыток бойцам СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках благотворительной акции «Неделя добрых дел» активисты «Движения первых» и «Орлята России» пекли блины, делали окопные свечи, расписывали имбирные пряники и писали письма.

«Во время «Недели добрых дел» вместе с советником Светланой Анатольевной мы посетили «Дом доброты». Там вместе с участниками «Активного долголетия» мы мастерили открытки для бойцов. Участие в этой акции позволило сделать несколько добрых дел сразу: пожилым людям мы уделили внимание, а созданные нами открытки принесут радость военным на передовой», — поделилась участница благотворительной акции из Дмитровской школы.


Стоит отметить, что в общей сложности ​в акции приняли участие 854 образовательных учреждения. Всю гумпомощь передадут в зону СВО в ближайшие время.

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Солдат ВСУ оказался в плену из-за бракованного польского автомата Grot
18 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины был вынужден сдаться в плен, когда выданная ему штурмовая винтовка MSBS Grot польского производства отказалась стрелять.
Как сообщает ZvezdaWeekly, это не первый случай подобного рода. Grot — надежное оружие для полицейских, если оно проводит большую часть времени в оружейной, иногда используется для дежурств и лишь время от времени попадает в руки хозяина. Однако для более интенсивного использования автомат не предназначен.

Российский боец, известный под позывным «Режиссер», получил трофейный Grot, зарядил его полный магазин на 30 патронов, установил режим «стрельба очередью» и нажал на спуск. Однако автомат выполнил лишь один выстрел и перестал работать.

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Спасатели обнаружили бездыханным попавшего под лавину на Камчатке россиянина
ТАСС: попавший под лавину на Камчатке 19-летний россиянин не выжил
18 марта 2024, 13:11

Фото: istock / MikeLaptev

Оказавшийся под лавиной в Елизовском районе Камчатки 19-летний россиянин не смог выжить.
Его бездыханный труп обнаружили спасатели, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского.

Пока нет данных о втором пропавшем туристе. Василевский также уточнил, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.

Ранее сообщалось, что под лавиной в горах Камчатки оказались местные студенты, обучающиеся на инструкторов. В группе находилось 11 человек, а под завалами оказались 19-летний Глеб П. и 45-летняя Татьяна Н.

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В Москве состоится финал конкурса детского творчества ВКС «Стартуем к звездам!»
18 марта 2024, 13:09

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Москве 30 марта состоится состоится суперфинал и Гала-концерт седьмого детского конкурса творчества «Стартуем к звёздам!». Мероприятие пройдет в культурном центре «Салют». Об этом сообщили в Федеральном бюджетном учреждении культуры и искусства «Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил» Минобороны РФ.
В текущем году конкурс приурочили к 90-летию летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Мероприятие является детским аналогом всероссийского конкурса для ветеранов, военнослужащих ВКС и членов их семей «И звёзды становятся ближе…».

Уточняется, что с января по март 2024 года жюри оценивало присланные участниками музыкальные видео работы. Победители полуфинальных выступлений выйдут в финал, где разыграют Гран-при и первенство в конкурсных номинациях для солистов и музыкальных коллективов.

В конкурсе примут участие финалисты от 7 до 16 лет в двух возрастных категориях и в четырех номинациях. При этом более 500 участников представят Тверскую, Рязанскую, Мурманскую, Владимирскую области, Республику Саха(Якутия), Хабаровский край, город Москву и другие региону России.

Оценивать выступления будут известные в России и мире профессиональные музыканты, хореографы, журналисты и общественные деятели.

«Адресатами детского творчества незримо становятся наши воины, те, кто сейчас в зоне СВО на передовой, кто нуждается в поддержке нашего общества. У многих из участников конкурса сражаются их отцы и старшие Этот конкурс – послание поддержки нашим героям», – рассказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Гостями конкурса «Стартуем к звёздам!» также станут звёзды российской эстрады.

Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте организаторов.

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Спасатели провели противопожарные рейды в Подмосковье
18 марта 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» провели противопожарный рейд в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Рейды проводили 16 и 17 марта в городских округах Ступино, Серпухов и Чехов.

«В рамках профилактических мероприятий счотрудники рассказали жителям и гостям городских округов, как обезопасить свой дом и не допустить пожара при эксплуатации отопительных печей.Гражданам порекомендовали не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать детям надзор за ними, а также прекратить эксплуатацию печей и очагов имеющие сквозные трещины в кладке и с неисправными дверцами. Запрещено сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей», — рассказал замначальника Дмитрий Чебочкин.

Стоит отметить, что нив коем случае нельзя топить постоянно печи дровами более трех часов, а также самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы.

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SHAMAN отреагировал на слухи об отказах других артистов выступать с ним
SHAMAN назвал слухами новости о том, что с ним отказываются выступать артисты
18 марта 2024, 12:41

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал информацию о том, что другие отечественные артисты предположительно отказываются выступать с ним на одной сцене. Его высказывания цитирует РИА Новости.
Исполнитель отнес подобные новости к категории слухов, которые, по его мнению, иногда заполняют пустоту информационного пространства.

«Если об этом говорят, значит, у людей не хватает остроты ощущений. Я это понимаю, так как любопытство и сплетни — это нормальное явление в человеческом обществе», — поделился музыкант.
SHAMAN подчеркнул, что ни один из его коллег ни разу не высказывал ему лично о своем несогласии выступать с ним на одной сцене. Он предположил, что это может быть связано с отсутствием мужества у этих людей.

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#музыкант
#новости
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Ведущая «Фабрики звезд» высказалась о новой версии проекта на ТНТ
Чурикова о «Новой Фабрике звезд»: осталась концепция исполнения со звездой
18 марта 2024, 11:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ведущая музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Яна Чурикова считает, что «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ похожа на старый проект лишь концепцией исполнения песен со звездами.
«В новом шоу сохранена лишь идея выступлений с участием звезд — новый участник, свежий, неопытный, маленький, ничего не умеющий, исполняет песни вместе с звездой», — заявила Чурикова в своем шоу «Фабрика с Яной Чу» на YouTube.
Она также отметила, что неправильно сравнивать новую версию шоу со старой. Кроме того, ведущая охарактеризовала современную аудиторию как «перекормленную» из-за изобилия телевизионных шоу.

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ЖК «Высокие Жаворонки» строится между Одинцово и Голицыно
18 марта 2024, 11:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье возводят ЖК «Высокие Жаворонки» между Одинцово и Голицыно. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент ведутся работы в 10 и 11 корпусах.

«На сегодняшний день в обоих корпусах ведется монтаж внутренних инженерных систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения, освещения, слаботочных систем и лифтового оборудования. Выполняются работы по остеклению оконных проемов, балконов, утеплению и отделке фасадов. Проводятся работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей. Производится поставка на объект строительных материалов», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что новый жилкомплекс находится недалеко от заповедной зоны с рекой Вяземки.

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В Подмосковье за неделю переселили около 50 жильцов аварийных домов
18 марта 2024, 11:51

Фото: iStock/fizkes

Более 20 аварийных помещений расселили в Московской области за минувшую неделю, в новые квартиры переехали 49 человек, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Расселено 21 аварийное помещение общей площадью более 856 квадратных метров. 49 человек переехали в новые квартиры или получили компенсации», — отмечается в сообщении.
Расселённое аварийное жильё расположено на территории городских округов Шатура, Дмитровский, Мытищи и Клин. Расселение проводится по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Ранее сообщалось, что переселенцам из ветхого жилья в Московской области предоставляется выбор: переезжать в специально построенные для них дома или взять жилищный сертификат и самостоятельно приобрести квартиру в любом районе Подмосковья. При этом стоимость одного квадратного метра ветхого жилья оценивается в 130 тысяч рублей.

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#подмосковье
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ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму
Украинский агент хотела поджечь релейный шкаф в Крыму с помощью «бандеросмузи»
18 марта 2024, 11:49

Фото: ЦОС ФСБ России

Агент украинских спецслужб планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму с использованием самодельной жидкости, известной как «бандеросмузи», передает РИА Новости.
В видеоролике, опубликованном ФСБ, девушка, держа в руках бутылку с этой жидкостью, заявила о готовности к ее тестированию на следующий день. Также она выразила уверенность в успешном исходе эксперимента. В ролике также показано, как бутылка с горючей жидкостью воспламеняется на траве.



Подробности вербовки агента также были раскрыты. По её словам, она контактировала через Telegram с неизвестным лицом. Ей предложили участвовать в «деле в формате закладок». Изначально девушка подумала, что речь идет о доставке наркотиков, однако согласилась, когда ее заверили, что дело касается лишь распространения листовок и картинок.

Затем её попросили связаться с «высокопоставленным» лицом в Viber, которое оказалось представителем СБУ. В ответ на её требование подтверждения личности, этот человек записал видео в украинской военной форме, но без лица.

Ранее ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России 1999 года рождения, которая планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге по заданию украинских спецслужб. У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

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