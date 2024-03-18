Подмосковные активисты отправили свыше 228 тысяч открыток бойцам СВО

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Учащиеся-активисты Подмосковья отправили более 228 тыс открыток бойцам СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках благотворительной акции «Неделя добрых дел» активисты «Движения первых» и «Орлята России» пекли блины, делали окопные свечи, расписывали имбирные пряники и писали письма.
Стоит отметить, что в общей сложности в акции приняли участие 854 образовательных учреждения. Всю гумпомощь передадут в зону СВО в ближайшие время.
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«Во время «Недели добрых дел» вместе с советником Светланой Анатольевной мы посетили «Дом доброты». Там вместе с участниками «Активного долголетия» мы мастерили открытки для бойцов. Участие в этой акции позволило сделать несколько добрых дел сразу: пожилым людям мы уделили внимание, а созданные нами открытки принесут радость военным на передовой», — поделилась участница благотворительной акции из Дмитровской школы.
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Мира Полтева