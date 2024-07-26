Подмосковные автоинспекторы проверят в выходные СНТ, жилкомплексы и места отдыха

Фото: пресс-служба ГАИ МО
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции будут проверять в предстоящие выходные СНТ, жилые комплексы и места активного отдыха граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Московской области.
«Вместе с волонтёрами автоинспекторы проведут профилактические мероприятия, рейды, беседы и собрания. Главной темой станет профилактика дорожно-транспортных происшествий», – отметили в ведомстве.Там призвали гостей и жителей региона строго соблюдать правила безопасности дорожного движения.
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Лора Луганская