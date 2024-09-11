Подмосковные гостиницы начали проверять на наличие договора на вывоз мусора

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
«В настоящее время проверено 40 отелей и гостиниц, в результате выявлено 17 организаций, которые проигнорировали требования законодательства о заключении договора с регоператором на вывоз мусора. Им направлены уведомления о необходимости исправить это нарушение», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава областного министерства Владислав Мурашов.Он добавил, что планируется проверить ещё более 1200 предприятий гостиничной отрасли.
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