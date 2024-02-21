1 млн 300 тыс подмосковных избирателей узнали от информаторов о выборах президента

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Подмосковные информаторы лично рассказали о предстоящих президентских выборах и возможных формах голосованиях почти 1 300 000 избирателям. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме со ссылкой на данные приложения «ИнформУИК».
«В режиме реального времени мы видим, как проходит адресное информирование избирателей. 74% из них отметили, что планируют принять участие в голосовании, и подавляющее большинство хотят это сделать лично, на избирательном участке», – говорится в сообщении.Поквартирный обход избирателей подмосковные информаторы начали в минувшую субботу. Жителям рассказывают о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах.
Жители Подмосковья могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК».
Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
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Лора Луганская