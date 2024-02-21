1 млн 300 тыс подмосковных избирателей узнали от информаторов о выборах президента

Журналист Такер Карлсон сообщил, что советник бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона потребовал у него миллион «в долларах США, золоте или биткоинах» за возможность интервью со своим патроном. Как пишет РИА Новости, Карлсон хотел провести интервью с Джонсоном, назвавшим его «орудием Кремля» из-за поездки в Москвуи разговора с российским президентом Владимиром Путиным.