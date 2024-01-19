В Подмосковье к выборам президента начали готовить общественных наблюдателей

Фото: пресс-служба МИСК МО
Стартовала работа общественных штабов по наблюдению за президентскими выборами. Одновременно началось обучение наблюдателей, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Ленинском городском округе провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые станут участниками электоральной кампании. На семинаре выступили опытные наблюдатели, в том числе на прошедшей губернаторской кампании. Были и те, кто займётся наблюдением впервые.
Обучение общественных наблюдателей уже прошло в городских округах Коломна, Луховицы, Власиха, Ступино, Балашиха, Кашира, Истра, Чехов, Мытищи, Долгопрудный и других. В ближайшее время семинары планируется провести в Люберцах, Зарайске, Наро-Фоминске, Пушкинском, Фрязин и Шатура.
Во время голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты региона будет работать круглосуточно. Также планируется организовать горячую линию для обращения граждан и фиксации сигналов о нарушениях.
Выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта.
Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.
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«Мы повторили основы работы наблюдателя, затронули вступившие в силу изменения в избирательном законодательстве. На семинарах также применяется интерактивная программа с разбором возможных правонарушений на избирательных участках. Моделируются действия для нестандартных случаев, которые могут возникнуть в процессе наблюдения», – рассказал член Общественной палаты Подмосковья, руководитель группы по подготовке и координации наблюдателей Сергей Леонов.
Во время голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты региона будет работать круглосуточно. Также планируется организовать горячую линию для обращения граждан и фиксации сигналов о нарушениях.
Выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта.
Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.
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Лора Луганская