Подмосковные информаторы рассказали о предстоящих выборах космонавтам на МКС

Видео: пресс-служба Мособлизбиркома
Члены подмосковной участковой избирательной комиссии в рамках работы по адресному информированию избирателей рассказали о предстоящих выборах президента РФ трём российским космонавтам, находящимся на МКС, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребенкин пообщались с информаторами и заявили, что собираются принять участие в голосовании», — говорится в сообщении.Несмотря на то, что во время голосование космонавты будут находиться на орбите, отдать свой голос на выборах они смогут через доверенных лиц. Организацию голосования для космонавтов поручили председателю территориальной избирательной комиссии города Королёв.
Поквартирное информирование избирателей стартовало в Московской области 17 февраля, сегодня оно завершается. В ходе работы прошедшие специальное обучение члены участковых избирательных комиссий региона лично проинформировали о предстоящих выборах, кандидатах и различных формах голосования более 3 млн человек.
Выборы президента Российской федерации состоятся в марте. Для удобства избирателей они будут проходить в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
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Лев Каштанов