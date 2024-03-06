В Подмосковье приступили к работе участковые избирательные комиссии

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Участковые избирательные комиссии приступили к работе в Московской области, об их графике сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В период с 6 по 14 марта все УИК Подмосковья будут работать по будним дням с 16:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням — с 10 утра до 14:00. А с 15 по 17 марта – во время голосования — участковые комиссии будут работать по 12 часов в день: с восьми утра до восьми вечера», — говорится в сообщении.В участковой избирательной комиссии с 6 по 11 марта можно подать заявление о голосовании по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Кроме того, с 7 марта до 14:00 17 марта там можно будет подать заявление о голосовании вне помещения для голосования.
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