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Жители Подмосковья могут подать заявление на дистанционное голосование до 11 марта

06 марта 2024, 13:30
Фото: Александр Стёпушкин

Фото: Александр Стёпушкин

На портале «Госуслуги» открыт прием заявлений на дистанционное голосование до 11 марта. Об этом сообщил корреспондент.
Для участия в выбора Президента, которые пройдут с 15 по 17 марта, могут жители Подмосковья могут воспользоваться Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

«Для доступа к Дистанционному электронному голосованию каждому избирателю, зарегистрированному на «Госуслугах», необходимо подать заявление до 11 марта. Затем в личный кабинет приходит уведомление о регистрации заявления. В дни выборов — 15, 16 и 17 марта — каждый участник может голосовать, пройдя в свой личный кабинет на «Госуслугах. Если человек передумал, он может отозвать заявление. С регистрацией в Москве подавать заявление не нужно», — поделилась член участковой избирательной комиссии Ирина Богатырёва.


Стоит подчеркнуть, что через участие в выборах при помощи ДЭГ также строго соблюдается тайна голосования. Кроме этого, в рамках информирования жителей члены избирательной комиссии подробно рассказывают о возможных способах голосования.

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#выборы
#подмосковье
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Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор
Рособрнадзор: выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор
06 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/ Chinnapong

Российские выпускники уже в этом году смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор.
Об этом 6 марта заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Вот с июня текущего года эта возможность (пересдать экзамен на выбор. — прим.) будет доступна для выпускников», — сообщил глава ведомства.
Идею предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор высказал на прошлой неделе в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию и механизм ЕГЭ требует совершенствования.

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Стало известно, как будут работать почтовые отделения в праздничные выходные марта
06 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/JessAerons

Работа почтовых отделений столичного региона на этой неделе изменится в связи с Международным женским днём, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области со ссылкой на Почту России.

«В предпраздничный четверг, 7 марта, почтовые отделения будут работать на час меньше. 8 марта для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных, будет выходным. Круглосуточные продолжат обслуживать клиентов в штатном режиме. Кроме того, 8 марта почтальоны не будут разносить корреспонденцию», — говорится в сообщении.

9 марта все почтовые отделения будут функционировать по обычному расписанию.

Уточнить график работы того или иного почтового отделения или найти ближайшее открытое отделение можно через сайт Почты России и в мобильном приложении компании.

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Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams
Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой
06 марта 2024, 13:53

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные уничтожили еще один танк Abrams, сообщил командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющих задачи на Авдеевском направлении в беседе с РИА Новости.
«В ходе боя танков экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил восхваленный американский Abrams», — подчеркнул источник агентства.
Министерство обороны ранее сообщало о уничтожении двух танков Abrams в районе проведения спецоперации. Один из них был уничтожен с помощью дронов-камикадзе «Упырь». Представитель производителя этих беспилотников рассказал, что машина приблизилась к позициям российских военных и ей подбили гусеницу из гранатомета РПГ-7. После этого два беспилотника были применены для уничтожения танка.

О первом уничтоженном Abrams рассказал на минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Этот успех был достигнут военными с позывными «Коловрат» и «Рассвет» (операторы FPV-дронов) в районе села Бердычи.

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В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников СВО
06 марта 2024, 13:39

Фото: iStock/vasile voicu

В Государственную Думу внесли законопроект, направленный на установление правовых гарантий освобождения от уголовной ответственности гражданам, заключивших контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения и военного времени.
Атворами документа стали представители «Единой России», в частности главы комитетов по законодательству Государственной Думы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, сообщила 6 марта «Российская газета».

Предложенный законопроект касается освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт на военную службу. Предлагается распространить такие гарантии на отдельные категории осужденных и лиц, совершивших преступления в случае призыва по мобилизации, призыва на службу во время военных действий, а также заключения контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Относительно «отдельных категорий осужденных», на которые распространяется закон, это включает лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести до момента вступления закона в силу. Последующее освобождение от уголовной ответственности и снятие судимости будут возможны после получения государственной награды или увольнения с военной службы по определенным основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Контроль за поведением таких лиц до их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей или учреждений.

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В Петербурге во время проверки систем оповещения включили оперу «Евгений Онегин»
06 марта 2024, 13:35

Фото: iStock/Rauf Karimov

Во время проверки систем оповещения в России в Санкт-Петербурге включили оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». В пресс-службе администрации города пояснили данный выбор.
«Потому что в этом году 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 145 лет с момента премьеры самой оперы «Евгений Онегин». Воспользовались возможностью напомнить о тех замечательных событиях», — передает RT сообщение пресс-службы питерской администрации.

Отмечается, что премьера оперы «Евгений Онегин» состоялась в марте 1879 года.

Ранее стало известно, что 6 марта во время проверки систем оповещения в России в Санкт-Петербурге включили оперу Чайковского «Евгений Онегин». Комплексную проверку готовности системы оповещения населения также провели в Московской области.

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«Прощальное средство»: Песков о применении Россией ядерного оружия
Песков назвал ядерную войну «прощальным средством» в конфликте с Украиной
06 марта 2024, 13:30

Фото: сайт Кремля

Россия применит ядерное оружие только в самом крайнем случае, если что-то будет угрожать ее существованию, заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Ядерная война — последнее, «прощальное средство», поэтому все рассуждения о ней на Западе безответственны, отметил Песков. Он назвал крайне опасной «рутинизацию» темы ядерной войны на Западе.

Столкнувшись с ухудшением военного положения Украины и значительным продвижением российских войск, державы НАТО публично угрожают масштабной эскалацией войны, а также применением ядерного оружия. Россия в свою очередь занимает позицию сдерживания подобных проявлений, называя применение ядерного оружия самой крайней мерой.

Применение ядерного удара Россией будет обусловлено исключительно защитой собственных территорий.

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#ядерное оружие
#россия
#дмитрий песков
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В Подмосковье составили антирейтинг округов по числу эвакуированных машин
06 марта 2024, 13:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 3,3 тыс. машин, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, эвакуировали в Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В ведомстве также назвали округа с самым большим числом нарушителей.
«Недельный антирейтинг возглавил Ленинский городской округ, где эвакуировали 373 машины. Второе место занял Красногорск с 352 эвакуированными автомобилями, а третье — Мытищи, где эвакуаторы увезли 280 машин-нарушителей», — говорится в сообщении.
Четвёртое место антирейтинга заняли Химки, там число эвакуированных машин составило 276, а замыкает топ-5 округ Котельники. Где эвакуировали 225 автомобилей.

Всего за минувшую неделю с улиц Подмосковья за нарушение правил эвакуировали 3 тысячи 387 машин, что на 145 больше, чем неделей ранее.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по номеру 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения региона.

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Эксперт гильдии риэлторов Панова оценила продление программы семейной ипотеки
06 марта 2024, 13:04

Фото: istockphoto/scyther5

Действие льготной программы «Семейная ипотека» по предложению президента РФ Владимира Путина продлено до 2030 года. О преимуществах использования молодыми семьями этой меры государственной поддержки рассказала риэлтор и эксперт по ипотеке Оксана Панова.
В беседе с «Радио 1» она напомнила, что программа семейной ипотеки действует в стране с 2017 года. Член комитета по ипотеке Российской гильдии риэлторов Оксана Панова отметила, что это самая первая и, на её взгляд, самая адресная мера господдержки по льготной линии. В то время условия льготной ипотеки для семей с детьми не могли в достаточной мере способствовать широкому её использованию, заметила Панова. В настоящее время эти условия были в значительной степени скорректированы и расширены, подчеркнула специалист.

«Это не может не радовать, потому что с введением изменений всё большее количество семей с детьми могут воспользоваться программой льготной ипотеки», — сказала она.

Риэлтор также отметила важность того, что все базовые условия программы остались неизменными. Эксперт напомнила, что сумма первоначального взноса составляет 20% от полной стоимости приобретаемого жилья. Ставка по ипотечному кредиту составит 6% годовых.

Оксана Панова назвала программу «Семейная ипотека» очень лояльной. Например, для первоначального взноса по ней можно использовать материнский капитал. Семья не обязательно должна покупать квартиру в новостройках. Кредитные деньги можно использовать для постройки дома.

К минусам программы представитель гильдии риэлторов отнесла то, что воспользоваться ей могут только родители, дети которых родились с 01.01.2018 года по 31.12.2023 года. Есть случаи, когда в семьях воспитываются четверо несовершеннолетних детей, но они не могут воспользоваться семейной ипотекой, так как не подпадают под означенные условия. Оксана Панова уверена, что в разрабатываемом новом постановлении, касающемся программы «Семейная ипотека», этот момент будет учтён и некая несправедливость в отношении детей, родившихся, например, в 2024 году, будет устранена. В наступившем Году Семьи очень важно поддерживать семьи с детьми, чтобы они могли жить в комфортных условиях, заключила эксперт.

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#программа
#семейная ипотека
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Для льготников Московской области закупили свыше 30 тысяч бесплатных путевок
06 марта 2024, 13:02

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье закупили бесплатные путевки в санаторий для 30 тысяч льготников. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В рамках бесплатных программ льготные категории граждан смогут съездить в Краснодарский край, Крым и санатории средней полосы.

«В этом году 30 тысяч льготников Подмосковья получат бесплатные путевки в санаторий. Отмечу, что в нашем регионе путевки полностью электронные и уже 5 тысяч жителей по ним заехали в санатории. <…>Электронная путевка - это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение. Вместе с путевкой федеральным льготникам автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты », — поделилась министр социального развития Людмила Болатаева.

Стоит отметить, что для получения бесплатной путевки необходимо заполнить заявление на портале госуслуг.

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