Жители Подмосковья могут подать заявление на дистанционное голосование до 11 марта

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«Для доступа к Дистанционному электронному голосованию каждому избирателю, зарегистрированному на «Госуслугах», необходимо подать заявление до 11 марта. Затем в личный кабинет приходит уведомление о регистрации заявления. В дни выборов — 15, 16 и 17 марта — каждый участник может голосовать, пройдя в свой личный кабинет на «Госуслугах. Если человек передумал, он может отозвать заявление. С регистрацией в Москве подавать заявление не нужно», — поделилась член участковой избирательной комиссии Ирина Богатырёва.
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