Подмосковным жителям рассказали, кто может голосовать дома

Фото: Александр Стёпушкин
«Проведение выездного голосования»: член избирательной комиссии объяснила, кто может голосовать дома. Об этом сообщил корреспондент.
Проголосовать на выборах Президента России на дому 15-17 марта могут граждане, которые не могут придти самостоятельно по уважительным причинам, а именно: состояние здоровья, инвалидность, необходимость постоянно ухаживать за близким человеком и домашний арест.
Стоит отметить, что для того чтобы голосовать на дому необходимо в устной или письменной форме обратиться в избирательную компанию на своем участке.
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«В каждой избирательной комиссии минимум три переносных урны для голосования. Мы берём с избирателя заявление о том, что он желает проголосовать на дому. Согласовываем с ними дату и время, и в определенные избирателями часы приходим к ним с переносной урной для голосования<…>При получении бюллетеня избиратель, голосующий на дому, проставляет на заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, указывает дату голосования и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. », — объяснила член участковой избирательной комиссии Ирина Богатырёва.
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Мира Полтева