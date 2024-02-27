Подмосковные информаторы рассказали о выборах президента более 2,8 млн избирателей

Уже более 2,8 млн избирателей Московской области получили информацию о предстоящих выборах президента России в ходе личной беседы с членами участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«По состоянию на утро вторника, 27 февраля, о выборах проинформированы уже 2 млн 861 тысяча 597 жителей Подмосковья», — отмечается в сообщении.В Мособлизбиркоме напомнили, что информаторов можно узнать по брендированной одежде: пуховикам белого или синего цвета с гербом Московской области и логотипом выборов, а также брендированной синей сумке через плечо. Кроме того, у каждого информатора есть удостоверение члена участковой избирательной комиссии и бейдж с именем и номером УИК.
В адресном информированию в Московской области принимают участие более 15 тысяч человек.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте. Впервые для удобства избирателей они будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.
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