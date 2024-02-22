Заявления на участие в ДЭГ подали более 9% подмосковных избирателей

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Уже более 9% избирателей Московской области подали заявления на дистанционное электронное голосование. Такие данные привели в пресс-службе Мособлизбиркома.
«По состоянию на утро 22 февраля количество заявлений, поданных на ДЭГ, составило 9,26% от общего числа избирателей в Подмосковье. Чтобы проголосовать таким способом, необходимо подать заявку на портале госуслуг не позднее 11 марта», – отметили в Избирательной комиссии Московской области.Там напомнили, что избиратели, у которых возникли сложности с подачей заявления на ДЭГ, могут позвонить в «Службу заботы» Мособлизбиркома по телефону 8 (800) 550-97-44.
В Московской области, как и ещё в 28 регионах страны, доступно дистанционное электронное голосование. С подробной инструкцией по участию в нём можно ознакомиться по ссылке.
Также в регионе откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.
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Лора Луганская